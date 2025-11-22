ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট জইর বলসোনারো
ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট জইর বলসোনারো
লাতিন আমেরিকা

ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট বলসোনারো আটক

রয়টার্স ব্রাসিলিয়া

ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট জইর বলসোনারোকে আটক করা হয়েছে। আজ শনিবার দেশটির ফেডারেল পুলিশ তাঁকে আটক করে। তাঁর আইনজীবী রয়টার্সকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

তবে বলসোনারোর আইনজীবী সেলসো ভিলারদি আটকের কারণ সম্পর্কে কিছু জানাননি। তবে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত, এমন এক ব্যক্তি বলেছেন, গৃহবন্দীর শর্তাবলির সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় এ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ফেডারেল পুলিশের এক প্রতিনিধি নিশ্চিত করেছেন, আজ সকালে ব্রাসিলিয়ায় বলসোনারোর প্রাথমিক চিকিৎসাসংক্রান্ত পরীক্ষা হয়েছে।

ব্রাজিলের সাবেক ডানপন্থী এই নেতা ২০২২ সালের নির্বাচনে বামপন্থী লুলা দা সিলভার কাছে পরাজিত হন। ক্ষমতায় থাকতে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনায় জড়িত থাকার দায়ে গত সেপ্টেম্বরে তাঁকে ২৭ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

তবে ওই মামলায় এখনো চূড়ান্ত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়নি। কারণ, বলসোনারো এখনো তাঁর আপিলের প্রক্রিয়া পুরোপুরি শেষ করেননি। পৃথক আরেকটি মামলায় তিনি ১০০ দিনের বেশি সময় ধরে গৃহবন্দী। নিজের বিরুদ্ধে থাকা ফৌজদারি মামলা ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্রকে হস্তক্ষেপ করতে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিলেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে।

বলসোনারো ২০১৯ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত লাতিন আমেরিকার বৃহত্তম দেশ ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ডানপন্থী সাবেক এই প্রেসিডেন্টকে আটকের ফলে ব্রাজিলের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের আরও টানাপোড়েন তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। গত বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, বলসোনারোর দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ঘটনায় তিনি বিস্মিত এবং খুবই অসন্তুষ্ট।

আরও পড়ুন