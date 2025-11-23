পেরুর সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে পরোয়ানা

পেরুর সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেতসি চাভেসের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন দেশটির একটি আদালত। তাঁর বিরুদ্ধে ২০২২ সালের অভ্যুত্থানচেষ্টায় জড়িত থাকার অভিযোগ আনা হয়েছে।
বিচার শুরুর অপেক্ষায় থাকা চাভেস লিমায় মেক্সিকোর দূতাবাসে আশ্রয় নিয়েছেন। ৩৬ বছর বয়সী চাভেস প্রেসিডেন্ট পেদ্রো কাস্তিয়োর অধীনে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।
কাস্তিয়োকে ২০২২ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেস ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করায় ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। এই ঘটনাকে অভ্যুত্থানচেষ্টা হিসেবেও দেখা হয়েছিল।
কাস্তিয়োকে সরানোকে কেন্দ্র করে লিমা ও মেক্সিকোর মধ্যে সম্পর্কের মারাত্মকভাবে অবনতি ঘটে।
২০২২ সালের ডিসেম্বরে কাস্তিয়ো তাঁর পরিবারকে নিয়ে লিমায় মেক্সিকোর দূতাবাসে আশ্রয় চাইতে যাওয়ার পথে গ্রেপ্তার হন। তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ আনা হয়। চাভেসকেও কাস্তিয়োর সঙ্গে একই অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়।