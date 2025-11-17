ডিসেম্বরে রান–অফ ভোটে মুখোমুখি হবেন জেনেট জারা ও হোসে অ্যান্তোনিও কাস্ত
বিশ্ব

ডান–বামে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে দ্বিতীয় দফায় গড়াল চিলির প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

এএফপি

প্রথম দফার ভোটে কোনো প্রার্থী ৫০ শতাংশের বেশি ভোট না পাওয়ায় চিলিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন দ্বিতীয় দফায় (রান-অফ) গড়িয়েছে। আগামী ডিসেম্বরে দ্বিতীয় দফার ভোট অনুষ্ঠিত হবে।

গতকাল রোববার প্রথম দফার (ফার্স্ট রাউন্ড) ভোট অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৮৩ শতাংশ ভোট গণনা শেষে দেখা গেছে, বামপন্থী জোটের প্রার্থী জেনেট জারা ২৬ দশমিক ৭১ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। তাঁর পরেই আছেন অতি ডানপন্থী রক্ষণশীল নেতা হোসে অ্যান্তোনিও কাস্ত। তিনি ২৪ দশমিক ১২ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। তাঁরা দুজন দ্বিতীয় দফার ভোটে মুখোমুখি হবেন।

চিলিতে এবারের নির্বাচন ঘিরে হত্যা, অপহরণ ও চাঁদাবাজির মতো সহিংস অপরাধ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ নিয়ে জনমনে গভীর আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিদেশি অপরাধী চক্রের ওপর এসব অপরাধের দায় চাপানো হয়েছে।

৫৯ বছর বয়সী কাস্ত ভেনেজুয়েলার মতো উত্তরাঞ্চলের দরিদ্র দেশ থেকে আসা অভিবাসীদের আটকাতে চিলি-বলিভিয়া সীমান্তে প্রাচীর, সীমান্তবেড়া ও পরিখা নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

৫১ বছর বয়সী জারা বিদায়ী মধ্যবামপন্থী প্রেসিডেন্ট গ্যাব্রিয়েল বোরিকের শ্রমমন্ত্রী ছিলেন। তিনি দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য আরও বেশি পুলিশ নিয়োগ, সংঘটিত অপরাধ মোকাবিলা করতে ব্যাংকিং খাতে গোপনীয়তা তুলে দেওয়া এবং জীবনের ব্যয়সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

