জন লেনন: ৪০ বছরের জীবন, তবু গল্পের শেষ নেই

শীতল রাতের নীরবতা ভাঙল যেন। শাঁ শাঁ করে ছুটে এল পুলিশের গাড়ি। তড়িঘড়ি লেননকে নেওয়া হলো হাসপাতালে। কিন্তু তার আগেই সব শেষ। পুলিশ গ্রেপ্তার করল খুনি চ্যাপম্যানকে। তখনো তাঁর হাতে ছিল লেননের ডাবল ফ্যান্টাসি অ্যালবামের কপি।

১৯৮০ সালের ৮ ডিসেম্বর শারীরিকভাবে প্রস্থান ঘটল বিংশ শতাব্দীর অন্যতম সেরা শিল্পী, গীতিকার ও সুরকারের। তবে বিটলসখ্যাত তারকা জন লেননের মৃত্যু নেই।

মৃত্যুর এই ৪৪ বছর পরও এখনো তিনি ভক্তদের হৃদয়ে গিটার বাজিয়ে যেন গেয়ে চলেছেন,

‘Imagine there’s no countries

It isn’t hard to do

Nothing to kill or die for

And no religion too

Imagine all the people

Living life in peace…