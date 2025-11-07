যুক্তরাষ্ট্রে ৬ বছরের ছাত্রের গুলিতে আহত শিক্ষককে কোটি ডলার ক্ষতিপূরণের নির্দেশ

যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের এক বিচারক সাবেক শিক্ষক অ্যাবি জর্নারকে ১০ মিলিয়ন (১ কোটি) ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।
গতকাল বৃহস্পতিবার বিচারক ওই শিক্ষকের মামলায় করা দাবি অনুযায়ী তাঁর পাশে দাঁড়ান। জর্নারের দাবি ছিল, শ্রেণিকক্ষে ওই ছয় বছরের ছাত্রের সঙ্গে বন্দুক আছে—খবরটি জানিয়ে স্কুলের এক সাবেক প্রশাসককে বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও তিনি কোনো ব্যবস্থা নেননি।
শিক্ষক জর্নারের বয়স ২৮ বছর। ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে শ্রেণিকক্ষের রিডিং টেবিলে বসা অবস্থায় তাঁকে গুলি করা হয়। তিনি প্রায় দুই সপ্তাহ হাসপাতালে ছিলেন এবং ছয়টি অস্ত্রোপচার করতে হয়েছে। এখনো তাঁর বাঁ হাত পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারছেন না।
গুলিটি করেছিল ছয় বছরের এক ছাত্র। অল্পের জন্য গুলি জর্নারের হৃৎপিণ্ডকে বিদ্ধ করেনি এবং এখনো সেটি তাঁর শরীরে রয়েছে।
বিচারকের ওই ঘোষণার পর জর্নার আদালতের বাইরে উপস্থিত সাংবাদিকদের মুখোমুখি হননি। তিনি ভার্জিনিয়ার নিউপোর্ট নিউজ শহরের রিচনেক এলিমেন্টারি স্কুলের সাবেক সহপ্রধান এবোনি পার্কারের বিরুদ্ধে ৪০ মিলিয়ন (৪ কোটি) ডলারের ক্ষতিপূরণ দাবি করেছিলেন।
জর্নারের আইনজীবীদের একজন ডায়ান টসকানো বলেন, স্কুলে যা ঘটেছিল, তা ঠিক ছিল না ও এ ধরনের কাজ সহ্য করা হবে না এবং স্কুলে নিরাপত্তা সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাবে—ওই রায়ে এমন বার্তা দেওয়া হয়েছে।
জর্নারের আইনজীবীরা দাবি করেছিলেন, স্কুলের সাবেক সহপ্রধান পার্কার গুলির ঘটনার কয়েক ঘণ্টা আগে কোনো ব্যবস্থা নেননি। কয়েকজন স্কুলকর্মী তাঁকে জানিয়েছিলেন যে ছাত্রটির ব্যাগে বন্দুক আছে।
‘কে ভাবতে পারেন, ছয় বছরের একটা শিশু স্কুলে বন্দুক এনে তার শিক্ষককে গুলি করবে?’, জুরিদের সামনে প্রশ্ন করেছিলেন টসকানো।
‘পার্কারের কাজই হলো বিশ্বাস করা যে এটা সম্ভব। ঘটনার তদন্ত করা এবং পুরো সত্য জানার দায়িত্ব তাঁর।’ পার্কার এ মামলায় সাক্ষ্য দেননি।
জর্নারের ওপর গুলি চালানো ছাত্রটির মা শিশুকে উপেক্ষা করা ও অস্ত্রসংক্রান্ত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়ে চার বছরের কারাদণ্ড পেয়েছেন, তবে শিশুটির বিরুদ্ধে কোনো মামলা হয়নি। শিশুটি জানিয়েছিল, সে তার মায়ের বন্দুক পেয়েছে একটি ড্রয়ারের ওপরে উঠে। সেখানে মা বন্দুকটি ব্যাগে রেখেছিলেন।
বন্দুকের সহিংসতা কমাতে সংস্কারের পক্ষে কাজ করা সংগঠন নিউটাউন অ্যাকশন অ্যালায়েন্স বলেছে, এ ঘটনা দেখায় যে শিশুরা থাকে, এমন ঘরে বন্দুক রাখার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ বাড়ানো প্রয়োজন।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সংগঠনটি লিখেছে, ‘অ্যাবি জর্নারকে তাঁর ছয় বছরের ছাত্র বাড়ির বন্দুক দিয়ে গুলি করেছিল। যুক্তরাষ্ট্রে স্কুলে গুলি চালানোর ৭৬ শতাংশ ঘটনায় হামলাকারীরা তাঁদের বন্দুক পেয়েছে নিজের বা আত্মীয়দের বাড়ি থেকে।’
জর্নার আর স্কুলে শিক্ষকতা করছেন না। তিনি জানিয়েছেন, ভবিষ্যতেও শিক্ষকতা করবেন না। বর্তমানে তিনি লাইসেন্সপ্রাপ্ত কসমেটোলজিস্ট।
যুক্তরাষ্ট্রে শিশুদের হাতে অননুমোদিত বন্দুক পৌঁছানোর ঘটনা সাধারণ হলেও স্কুলে ১০ বছরের কম বয়সী শিশুদের গুলি চালানো খুবই বিরল। যুক্তরাষ্ট্রের গবেষক ডেভিড রাইডম্যানের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৭০-এর দশক থেকে এখন পর্যন্ত এমন ঘটনা ঘটেছে প্রায় ১৫টি।