দ্রুত ভিসা পেতে তৃতীয় দেশে গিয়ে মার্কিন ভিসার আবেদন করা যাবে না

যুক্তরাষ্ট্র বিদেশিদের ক্ষেত্রে তাদের ভিসার নিয়মে একটি বড় পরিবর্তন এনেছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, বিশ্বের যেকোনো দেশের নাগরিকদের ভিসার সাক্ষাৎকারের জন্য আবেদন করতে হবে নিজেদের দেশ থেকে। অর্থাৎ, ভিসার দীর্ঘ লাইন এড়াতে অন্য কোনো দেশে গিয়ে দ্রুত অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার সুযোগ আর থাকছে না। এই নিয়মটি বিশ্বজুড়ে কার্যকর করা হয়েছে।
মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘এখন থেকে অ-অভিবাসী ভিসা আবেদনকারীদের নিজ দেশ বা বাসস্থানের মার্কিন দূতাবাস বা কনস্যুলেটেই সাক্ষাৎকারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে।’
নতুন নিয়মে কাদের অসুবিধা হবে
মার্কিন সরকারের এই পরিবর্তনের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়বে ভারতীয় নাগরিকদের ওপর। ভারতীয় নাগরিকদের অনেকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করা এড়াতে মার্কিন ভিসার জন্য সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড বা জার্মানির মতো দেশ থেকে আবেদন করতেন। এখন থেকে ব্যবসা (বি১) বা পর্যটন (বি২) ভিসার জন্য অন্য দেশে গিয়ে আবেদন করা যাবে না।
তবে আফগানিস্তান, কিউবা বা ইরানের মতো যেসব দেশে মার্কিন দূতাবাস নিয়মিত ভিসা পরিষেবা দেয় না, সেখানকার নাগরিকেরা নির্দিষ্ট কিছু দূতাবাস থেকে ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবেন।
আগে কী নিয়ম ছিল
আগে বিশেষ করে করোনা মহামারির সময় ভারতে ভিসার অ্যাপয়নমেন্টের জন্য অপেক্ষার সময় প্রায় তিন বছর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। তখন অনেকেই বিদেশে গিয়ে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতেন। মহামারির পর ভ্রমণ চালু হলে ভারতীয়রা জার্মানির মতো দেশেও সাক্ষাৎকার দিতে যেতেন।
ইন্টারভিউ নিয়েও নতুন কড়াকড়ি
পাশাপাশি ২ সেপ্টেম্বর থেকে আরেকটি নিয়ম চালু হয়েছে। এখন থেকে বেশির ভাগ আবেদনকারীকে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎকার দিতে হবে। ‘ড্রপবক্স’ (যেখানে ইন্টারভিউ ছাড়া শুধু কাগজপত্র জমা দেওয়া যেত) সুবিধা অনেকটাই কমিয়ে আনা হয়েছে।
এর ফলে এইচ, এল, এফ, এম, জে, ই এবং ও–সহ বিভিন্ন ক্যাটাগরির ভিসার জন্য আবেদনকারীদের এখন দূতাবাসে যেতেই হবে। এমনকি ১৪ বছরের কম বয়সী শিশু এবং ৭৯ বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তিদেরও সাক্ষাৎকারের জন্য উপস্থিত থাকতে হবে।