ভারতের পরবর্তী মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে সার্জিও গরকে মনোনীত করার ঘোষণা ট্রাম্পের

ঘনিষ্ঠ সহযোগী সার্জিও গরকে ভারতের পরবর্তী মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে মনোনীত করার ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গতকাল শুক্রবার তিনি এ ঘোষণা দেন।
সার্জিও গর বর্তমানে হোয়াইট হাউসের প্রেসিডেনশিয়াল পার্সোনেল অফিসের পরিচালক। ট্রাম্প বলেন, সার্জিও দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার বিশেষ দূত হিসেবেও দায়িত্ব পালন করবেন।
ট্রাম্প নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে বলেছেন, সার্জিও গর মার্কিন সিনেটে ভারতের রাষ্ট্রদূত পদে অনুমোদন পাওয়ার আগপর্যন্ত বর্তমান পদেই দায়িত্ব পালন করবেন।
ট্রাম্প বলেন, ‘সার্জিও আমার ভালো বন্ধু। তিনি বহু বছর ধরে আমার পাশে আছেন। তিনি আমার ঐতিহাসিক নির্বাচনী প্রচারে কাজ করেছেন, আমার সর্বাধিক বিক্রীত বইগুলো প্রকাশ করেছেন।’
ট্রাম্প আরও বলেন, ‘বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল অঞ্চলের জন্য এমন একজনকে প্রয়োজন, যাঁকে আমি আমার এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি।’
ট্রাম্পের এ ঘোষণার পর সার্জিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তাঁকে ধন্যবাদ জানান এবং বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করাই হবে তাঁর জীবনের ‘সবচেয়ে বড় সম্মান’।