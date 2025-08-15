আলাস্কার জয়েন্ট বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসনে যুক্তরাষ্ট্রের এফ–২২ র‍্যাপটর যুদ্ধবিমান ‘এলিফ্যান্ট ওয়াক’ মহড়ায় অংশ নিচ্ছে, ২৬ মার্চ ২০১৯
আলাস্কার জয়েন্ট বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসনে যুক্তরাষ্ট্রের এফ–২২ র‍্যাপটর যুদ্ধবিমান ‘এলিফ্যান্ট ওয়াক’ মহড়ায় অংশ নিচ্ছে, ২৬ মার্চ ২০১৯
যুক্তরাষ্ট্র

ট্রাম্প ও পুতিন কেন সামরিক ঘাঁটিতে বৈঠকে বসছেন

বিবিসি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে বৈঠক হবে একটি সামরিক ঘাঁটিতে। যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা অঙ্গরাজ্যের অ্যাঙ্কোরেজের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত ‘জয়েন্ট বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসন’-কে এ বৈঠকের স্থান হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সময় শুক্রবার বেলা ১১টায় (বাংলাদেশ সময় শুক্রবার দিবাগত রাত একটায়) বৈঠকটি শুরু হওয়ার কথা।

‘জয়েন্ট বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসন’ আলাস্কার সবচেয়ে বড় সামরিক ঘাঁটি। স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের হামলার আশঙ্কা মোকাবিলায় আকাশ প্রতিরক্ষাকেন্দ্র ও কেন্দ্রীয় কমান্ড পয়েন্ট হিসেবে ঘাঁটিটি ব্যবহৃত হয়েছিল।

হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, দুই শীর্ষ নেতার বৈঠক আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাজনিত শর্তাবলি পূরণ হওয়ায় এ ঘাঁটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

ট্রাম্প প্রথম দফায় প্রেসিডেন্ট থাকাকালে ২০১৯ সালে ঘাঁটিটি পরিদর্শন করেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, এখানকার সেনারা ‘আমাদের দেশের শেষ সীমানায় আমেরিকার প্রতিরক্ষার সম্মুখভাগে’ দায়িত্ব পালন করছেন।

৬৪ হাজার একর আয়তনের এই ঘাঁটি যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর আর্কটিক অঞ্চলে কার্যক্রম পরিচালনার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে একটি প্রধান কেন্দ্র। ১৯৫৭ সালে ঘাঁটিটি সবচেয়ে বেশি সক্রিয় অবস্থায় ছিল। সে সময় এখানে ২০০টি যুদ্ধবিমান, একাধিক বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র ও সতর্কীকরণের জন্য রাডার সিস্টেম মোতায়েন ছিল।

আরও পড়ুন