ট্রাম্পের মিত্র কার্কের হত্যা নিয়ে মন্তব্য করায় জিমি কিমেলের টিভি শো বন্ধ

যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় টেলিভিশন নেটওয়ার্ক এবিসি দেশটির জনপ্রিয় উপস্থাপক জিমি কিমেলের ‘লেট নাইট শো’ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে। রক্ষণশীল রাজনৈতিক কর্মী ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মিত্র চার্লি কার্কের হত্যাকাণ্ড নিয়ে মন্তব্যের কারণে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
ডিজনির মালিকানাধীন এবিসি নেটওয়ার্কের এক মুখপাত্র বলেন, ‘জিমি কিমেল লাইভের’ সম্প্রচার অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। এ ঘোষণার পর লস অ্যাঞ্জেলেসের টেলিভিশন স্টুডিও থেকে বেরিয়ে আসার সময় জিমি কিমেলের কাছে বিষয়টি নিয়ে জানতে চায় বিবিসি। কিন্তু তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।
চলতি সপ্তাহের শুরুতে জিমি কিমেল তাঁর শোতে বলেন, ‘মাগা (এমএজিএ) গ্যাং চার্লি কার্কের হত্যাকাণ্ডকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহারের চেষ্টা করছে।’
গত মঙ্গলবার ২২ বছর বয়সী এক সন্দেহভাজনকে আদালতে হাজির করা হয়। কার্ককে গুলি করে হত্যার ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে।
জিমি কিমেল গত সোমবার তাঁর শোতে বলেন, অভিযুক্ত ওই সন্দেহভাজন মাগা গ্যাংয়ের কেউ নন বলে প্রমাণ করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে তারা। এটি থেকে রাজনৈতিক সুবিধা নিতে তারা সবকিছু করছে।
লেট নাইট শোর উপস্থাপক জিমি কিমেল শুধু ওই মন্তব্যেই থেমে থাকেননি, তিনি চার্লি কার্কের স্মরণে পতাকা অর্ধনমিত রাখার সিদ্ধান্তের সমালোচনাও করেন। একই সঙ্গে এ ঘটনায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিক্রিয়াকেও ব্যঙ্গ করেন।
কিমেল বলেন, ‘একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তাঁর বন্ধুর হত্যাকাণ্ডে এভাবে শোক প্রকাশ করেন না। একটি চার বছরের শিশু তার সোনালি মাছ মারা গেলে এভাবে শোক করে।’ ট্রাম্পকে নিয়ে এর আগেও বহুবার ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করেছেন কিমেল।
কার্ক নিহত হওয়ার দিন ইনস্টাগ্রামে পোস্ট দিয়ে এ হামলার নিন্দা জানিয়েছিলেন জিমি কিমেল। তিনি নিহত কিমেলের পরিবারের প্রতি সমবেদনা ও ভালোবাসাও প্রকাশ করেন।
চার্লি কার্ক নিহত হওয়ার দিন ইনস্টাগ্রামে পোস্ট দিয়ে এ হামলার নিন্দা জানিয়েছিলেন জিমি কিমেল। তিনি নিহত কিমেলের পরিবারের প্রতি সমবেদনা ও ভালোবাসাও প্রকাশ করেন।
এবিসি জিমি কিমেলের লেট নাইট শো সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণার কিছুক্ষণ পরই ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, এটি আমেরিকার জন্য ‘দারুণ খবর’। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে তিনি লেখেন, ‘এবিসিকে অভিনন্দন। তারা শেষমেশ সঠিক কাজটি করার সাহস দেখিয়েছে।’
সোমবার ওই শোতে জিমি কিমেলের বক্তব্য সমালোচনার জন্ম দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল কমিউনিকেশন কমিশনের (এফসিসি) চেয়ারম্যান ব্রেন্ডান কারও তাঁর বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, এবিসির এই উপস্থাপক সম্ভবত সবচেয়ে অসুস্থ মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ডিজনির প্রতি জিমি কিমেলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান।
তবে এফসিসির একমাত্র সদস্য আনা গোমেজ কমিশন চেয়ারম্যানের বক্তব্যের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, কিমেল ক্ষমা চাইলে সেটাই হবে যৌক্তিক সমাধান এবং ন্যূনতম পদক্ষেপ।
চার্লি কার্ক যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় রক্ষণশীল যুব আন্দোলনের প্রধান। ২০১২ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি এ আন্দোলন শুরু করেছিলেন। ১০ সেপ্টেম্বর ওরেম শহরের ইউটাহ ভ্যালি ইউনিভার্সিটিতে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার সময় কার্ককে গুলি করে হত্যা করা হয়।