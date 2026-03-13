জাহাজে লুকিয়ে ইংল্যান্ড থেকে যুক্তরাষ্ট্রে শিয়াল

গাড়িবোঝাই একটি পণ্যবাহী জাহাজ ইংল্যান্ড থেকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে পৌঁছায়। সেটির পণ্য খালাসের উদ্যোগ নেন বন্দরের শ্রমিকেরা। হঠাৎ তাঁরা দেখতে পান, লাল রঙের একটি চারপেয়ে প্রাণী সতর্কভাবে উঁকিঝুঁকি মারছে।
শ্রমিকেরা প্রথমে বুঝতে পারছিলেন না যে সেটি আসলে কী। পরে বোঝা গেল, সেটি একটি লাল রঙের শিয়াল (রেড ফক্স)। ইউরোপ, এশিয়া, উত্তর আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশের কিছু অংশে এই প্রজাতির শিয়াল দেখা যায়।
কিন্তু শিয়ালটি কী করে একটি পণ্যবাহী জাহাজে উঠে পড়ল, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
গাড়িবোঝাই জাহাজটি গত ৪ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডের সাউদাম্পটন থেকে রওনা দেয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি সেটি পোর্ট অব নিউইয়র্ক অ্যান্ড নিউ জার্সিতে পৌঁছায়।
পরদিন প্রাণীটিকে ব্রঙ্কস চিড়িয়াখানার তত্ত্বাবধানে পাঠানো হয়। এখনো সেটি সেখানেই আছে।
শিয়ালটির বয়স প্রায় দুই বছর। কীভাবে এবং কখন জাহাজে শিয়ালটিকে খুঁজে পাওয়া যায়, সে বিষয়ে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারেনি। এপি এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানতে বন্দরের দায়িত্বে থাকা সরকারি সংস্থার কাছে বার্তা পাঠিয়েছে।
গত বুধবার চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ বলেছে, শিয়ালটির ওজন ১১ পাউন্ড বা প্রায় ৫ কেজি। প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, প্রাণীটি সুস্থ আছে। সেটি একটি পুরুষ শিয়াল।
চিড়িয়াখানার প্রাণী কর্মসূচির পরিচালক কেইথ লভেট টেলিফোনে বলেন, তাকে দেখে মনে হচ্ছে যে সে ভালোই মানিয়ে নিচ্ছে। সে অনেক কিছু পেরিয়ে এসেছে।
এই প্রজাতির শিয়ালের বৈজ্ঞানিক নাম ‘ভুলপেস ভুলপেস’। আরও কিছু স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর শিয়ালটির স্থায়ী ঠিকানা নির্ধারণ করা হবে।
আপাতত সেটিকে চিড়িয়াখানার পশুচিকিৎসা কেন্দ্রে রাখা হয়েছে।
সবশেষ খবর অনুযায়ী, শিয়াল সর্বভুক প্রাণী হওয়ায় এটিকে শাকসবজি, মাছ–মাংস ও বিস্কুটের মতো কিছু খাবার দেওয়া হচ্ছে।