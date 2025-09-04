কানাডায় ছুরিকাঘাতে নিহত ১, আহত ৬

কানাডার একটি প্রত্যন্ত এলাকায় ছুরিকাঘাতের ঘটনায় একজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে আটজন। দেশটির পুলিশ এ তথ্য জানিয়েছে।
রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ (আরসিএমপি) জানিয়েছে, স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার ম্যানিটোবা প্রদেশে এ হামলার ঘটনা ঘটে। হামলার সময় সন্দেহভাজন ব্যক্তিও নিহত হয়েছেন।
প্রাদেশিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ বিবিসিকে জানিয়েছে, আটজনকে আকাশপথে ও অ্যাম্বুলেন্সে করে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। তাদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন ছিল বলে স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন।
স্টারস এয়ার অ্যাম্বুলেন্স কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে, বৃহস্পতিবার সকালে ওয়াটার ফার্স্ট নেশন এলাকা থেকে দুজন রোগীকে উইনিপেগের হেলথ সায়েন্সেস সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
ঘটনা সম্পর্কে বর্তমানে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায়নি। স্থানীয় সময় দুপুর ২টায় আরসিএমপি এক সংবাদ সম্মেলন করে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরার কথা রয়েছে।
ম্যানিটোবা আরসিএমপি বৃহস্পতিবার সকালে হলো ওয়াটার ফার্স্ট নেশনের বাসিন্দাদের সতর্ক করে জানায়, দিনভর সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হবে। তারা আরও জানিয়েছে, বর্তমানে জনসাধারণের নিরাপত্তার কোনো ঝুঁকি নেই।
আরসিএমপি জানিয়েছে, ‘হলো ওয়াটার ফার্স্ট নেশন সম্প্রদায়ের সবার প্রতি ও এই সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত সবার প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা।’