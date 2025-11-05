ব্রুকলিনে বিজয় ভাষণ দিচ্ছেন জোহরান মামদানি। এ সময় ট্রাম্পকে এক হাত নেন তিনি
যুক্তরাষ্ট্র

বিজয় ভাষণে ট্রাম্পকে মামদানি বললেন, ‘আওয়াজ বাড়ান’

বিবিসি

নিউইয়র্কের নতুন মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন জোহরান মামদানি। নির্বাচনী প্রচারের সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সরাসরি তাঁর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। এমনকি তিনি নিজ দলের প্রার্থীকে বাদ দিয়ে স্বতন্ত্রপ্রার্থী অ্যান্ড্রু কুমোকে সমর্থন জানিয়েছেন। নিউইয়র্কবাসী জোহরান নয়, কুমোকে ভোট দিতে বলেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভোটে জিতে নিজের বিজয় ভাষণেই ট্রাম্পকে এক হাত নেন জোহরান মামদানি। তিনি বলেন, ‘ডোনাল্ড ট্রাম্প, আমি যত দূর জানি, আপনি দেখছেন। আমি আপনাকে চারটি শব্দ বলব: টার্ন দ্য ভলিউম আপ (আওয়াজ বাড়ান)।

ট্রাম্পকে লক্ষ্য করে জোহরান আরও বলেন, ‘আমাদের মধ্যে কারও কাছে আপনি পৌঁছাতে চাইলে আপনাকে আমাদের সবার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।’

জোহরান যখন তাঁর বিজয়ী ভাষণে ট্রাম্পকে নিয়ে কথা বলছেন সে সময় ট্রাম্প তাঁর নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে লেখেন, ‘…এবং এবার এটা শুরু হলো!’

ভোটে জয় নিশ্চিত হওয়ার পর নগরের ব্রুকলিনে বিজয়ী ভাষণ দিতে আসেন জোহরান। তিনি মঞ্চে আসার পর দর্শক-সমর্থকেরা ‘জোহরান, জোহরান’ বলে চিৎকার করে ওঠেন।

জোহরান যখন তাঁর বিজয়ী ভাষণে ট্রাম্পকে নিয়ে কথা বলছেন সে সময় ট্রাম্প তাঁর নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে লেখেন, ‘…এবং এবার এটা শুরু হলো!’

জোহরান তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘আজ আমরা স্পষ্ট কণ্ঠে বলেছি, আশা বেঁচে আছে। এটি এমন এক যুগ হবে, যেখানে নিউইয়র্কের বাসিন্দারা তাদের নেতাদের কাছে আরও সাহসী ভূমিকা প্রত্যাশা করবেন।’  

রাজনৈতিক অন্ধকারের এই মুহূর্তে, নিউইয়র্ক আলোর প্রদীপ হবে বলেও ভাষণে বলেন জোহরান।

নিউইয়র্কে ব্রুকলিন বরোতে জোহরান মামদানির জয়ের খবরে জড়ো হন তাঁর সমর্থকেরা

আধা ঘণ্টার কিছু কম সময় নতুন নির্বাচিত মেয়র বিজয় ভাষণ দেন।

