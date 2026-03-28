কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ইরানে অভিযান শেষ হবে, স্থল অভিযান লাগবে না: রুবিও

যুক্তরাষ্ট্র আশা করছে, ইরানের বিরুদ্ধে তাদের সামরিক অভিযান কয়েক মাস নয়; বরং কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হবে। স্থলবাহিনী ব্যবহার না করেই ওয়াশিংটন তাদের সব লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে বলে মনে করছে তারা। গতকাল শুক্রবার মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এ কথা বলেছেন।
এরই মধ্যে উপসাগরীয় অঞ্চলজুড়ে ইরানের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা অব্যাহত রয়েছে। সৌদি আরবের এক বিমানঘাঁটিতে ইরানের হামলায় দুজন মার্কিন সেনা গুরুতর আহত হয়েছেন। এ ছাড়া ওই হামলার ঘটনায় আরও ১০ জন আহত হয়েছেন বলে রয়টার্সকে জানিয়েছেন এক মার্কিন কর্মকর্তা।
গতকাল মার্কো রুবিও ফ্রান্সে জি–৭ দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, এ অভিযানের জন্য নির্ধারিত সময়সূচির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে যুক্তরাষ্ট্র। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে এগিয়েও আছে। যুক্তরাষ্ট্র আশা করছে, যথাযথ সময়ে অভিযান শেষ হবে। এটা কয়েক সপ্তাহের ব্যাপার, কয়েক মাসের নয়।
রুবিও বলেন, স্থলবাহিনী ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্র তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে। তবে তিনি স্বীকার করেছেন, ‘প্রেসিডেন্টের হাতে প্রয়োজনে বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ রাখতে এবং উদ্ভূত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সর্বোচ্চ সক্ষমতা নিশ্চিত করতে’ কিছু সেনাকে ওই অঞ্চলে মোতায়েন করা হচ্ছে।
মার্কো রুবিও জি–৭ দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, সংঘাত শেষ হওয়ার পরও ইরান হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলকারী জাহাজগুলোর ওপর টোল আরোপের চেষ্টা করতে পারে।
রুবিও আরও বলেন, এই গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ দিয়ে চলাচল করে যেসব ইউরোপীয় ও এশীয় দেশ বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হয়, তাদের উচিত অবাধ নৌ চলাচল নিশ্চিত করার উদ্যোগে অংশ নেওয়া।