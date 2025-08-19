নিউইয়র্কে বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত পুলিশ কর্মকর্তা দিদারুল বাবা হয়েছেন

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত পুলিশ কর্মকর্তা দিদারুল ইসলাম বাবা হয়েছেন। স্থানীয় সময় রোববার মাউন্ট সিনাই হাসপাতালে তাঁর স্ত্রী জামিলা আখতার পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। তার নাম রাখা হয়েছে আরহাম। নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ বিভাগের (এনওয়াইপিডি) কমিশনার জেসিকা টিশ গণমাধ্যমকে বলেন, শহীদ দিদারুল ইসলামের স্ত্রী জামিলা আখতার ও তাঁদের সন্তান আহিয়ান, আজহান ও আরহাম আজীবন এনওয়াইপিডি পরিবারের অংশ হয়ে থাকবে। একই সঙ্গে তারা তাদের বাবার সেবা ও বীরত্বের উত্তরাধিকার বহন করবে।
সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে এরিক অ্যাডামস সাংবাদিকদের বলেন, ‘গতকাল (রোববার) হাসপাতালের লবিতে দিদারুলের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তখন তাঁর স্ত্রী প্রসব বেদনায় ছিলেন। তিনি সুন্দর একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন। মেয়র হিসেবে আমি নিশ্চিত করতে চাই যে ডিটেকটিভ দিদারুল ইসলাম ও তাঁর পরিবারের পাশে আমরা সব সময় থাকব।’
বাংলাদেশি–আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এরশাদ সিদ্দিকী প্রথম আলোকে বলেন, রোববার রাত ১১টা ৩২ মিনিটে দিদারুলের তৃতীয় সন্তান পৃথিবীতে এসেছে। তাঁর স্ত্রী ও সন্তান সুস্থ আছে।
গত ২৮ জুলাই নিউইয়র্কের ম্যানহাটানের পার্ক অ্যাভিনিউয়ে বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত হন ৩৬ বছর বয়সী বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত পুলিশ কর্মকর্তা দিদারুল ইসলাম। ওই দিন পার্ক অ্যাভিনিউয়ের একটি বহুতল ভবনে ঢুকে রাইফেল থেকে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে থাকেন এক তরুণ।
ওই সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হামলাকারীকে থামাতে গিয়ে গুলিতে দিদারুল নিহত হয়েছিলেন। এ জন্য তাঁকে মরণোত্তর ডিটেকটিভ ফার্স্ট গ্রেড পদোন্নতি দেওয়া হয়। তাঁর বাড়ি মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলায়।