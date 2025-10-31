ভেনেজুয়েলায় হামলার ‘পরিকল্পনা নেই’, বললেন ট্রাম্প

ভেনেজুয়েলায় হামলা চালানোর পরিকল্পনা নেই বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যদিও ভেনেজুয়েলার আশপাশে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক উপস্থিতি বাড়ায় আশঙ্কা দেখা দিয়েছে— ট্রাম্প প্রশাসন কারাকাসে সরকার পরিবর্তনের পরিকল্পনা করছে।
যুক্তরাষ্ট্র এরই মধ্যে ক্যারিবীয় অঞ্চলে নৌ-বাহিনীর আটটি জাহাজ মোতায়েন করেছে। পুয়ের্তো রিকোতে রাডার ফাঁকি দিতে সক্ষম এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান পাঠিয়েছে। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহী রণতরীর একটি বহর (এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার স্ট্রাইক গ্রুপ) অঞ্চলটির দিকে রওনা দিয়েছে। প্রসঙ্গত, ক্যারিবীয় সাগরের পুয়ের্তো রিকো যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রিত একটি অঞ্চল।
ওয়াশিংটনের দাবি, সরকার পরিবর্তন নয়, মাদক চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ করাই এই বিপুল সামরিক শক্তি মোতায়েনের উদ্দেশ্য।
শুক্রবার মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বহনকারী উড়োজাহাজ এয়ার ফোর্স ওয়ানে এক সাংবাদিক ট্রাম্পকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি (ভেনেজুয়েলায়) হামলার কথা বিবেচনা করছেন? জবাবে ট্রাম্প বলেন, ‘না।’ ট্রাম্প মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের জয়েন্ট বেস অ্যান্ড্রুজ থেকে ফ্লোরিডা যাচ্ছিলেন।
ওয়াশিংটন গত সেপ্টেম্বরে ক্যারিবীয় অঞ্চল ও পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে কথিত মাদক চোরাচালান যুক্ত নৌযান লক্ষ্য করে হামলা শুরু করে। এখন পর্যন্ত এসব হামলায় অন্তত ৬২ জন নিহত হয়েছেন। ১৪টি নৌযান ও একটি আধা-ডুবোজাহাজ ধ্বংস হয়েছে।
ওই সব ছোট নৌযানকে নিজেদের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি বলে দাবি করে ট্রাম্প প্রশাসনে। তাঁদের অভিযোগ, এসব নৌযান মাদক চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত।
তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নৌযানগুলোতে সুনিশ্চিতভাবে চোরাকারবারি থেকে থাকলেও এসব হামলা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সমতুল্য।
ক্যারিবীয় অঞ্চলে সামরিক শক্তি মোতায়েনের পাশাপাশি ভেনেজুয়েলার উপকূলের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির বি-৫২ ও বি-১বি বোমারু বিমান চক্কর দিয়েছে। গত সোমবার সর্বশেষ এসব বোমারু বিমানকে সেখানে চক্কর দিতে দেখা গেছে।
নৌযানে হামলা ও সামরিক শক্তি মোতায়েনের ফলে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো অভিযোগ করেন, ওয়াশিংটন কারাকাসে সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র করছে এবং এ অঞ্চলে ‘কৃত্রিম যুদ্ধ পরিস্থিতি’ তৈরি করেছে।