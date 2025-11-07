প্রয়াত বিজ্ঞানী জেমস ওয়াটসন
নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী জেমস ওয়াটসন মারা গেছেন

যুক্তরাষ্ট্রের নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী জেমস ওয়াটসন মারা গেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর।

ডিএনএ–এর গঠন সম্পর্কে জেমস ওয়াটসনের যৌথ আবিষ্কার তাঁকে নোবেল পুরষ্কার এনে দিয়েছিল। তাঁর এ আবিষ্কার ডিএনএ কীভাবে জিনগত তথ্য প্রতিলিপি করে এবং বহন করে, সেসব ব্যাখ্যা করার দরজা খুলে দেয়। জীববিজ্ঞানের অগ্রগতিতে এ যুগান্তকারী ভূমিকা রাখে।

নিউইয়র্কের কোল্ড স্প্রিং হারবার ল্যাবরেটরি ডিএনএ বিজ্ঞানী জেমস ওয়াটসনের মৃত্যুর খবর বিবিসিকে নিশ্চিত করেছে। এখানেই কয়েক দশক ধরে গবেষণায় যুক্ত ছিলেন তিনি।

১৯৫৩ সালে ডিএনএ–এর ডাবল-হেলিক্স কাঠামো আবিষ্কার করা বিজ্ঞানীদের একজন তিনি। এজন্য তিনি ১৯৬২ সালে মরিস উইলকিন্স ও ফ্রান্সিস ক্রিকের সঙ্গে চিকিৎসাবিজ্ঞানে যৌথভাবে নোবেল পান। ওই সময় তাঁরা তিনজন বলেছিলেন, ‘আমরা জীবনের রহস্য আবিষ্কার করেছি।’

জেমস ওয়াটসন ২০১৪ সালে নিজের নোবেল পদকের সোনার অংশটুকু ৪৮ লাখ ডলারে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। ওই সময় এ বিজ্ঞানী বলেছিলেন, জাতি নিয়ে মন্তব্যের পর বিজ্ঞানীরা তাঁকে বয়কট করায় তিনি নোবেল পুরষ্কারের সোনার অংশটুকু বিক্রি করার পরিকল্পনা করেছেন।

