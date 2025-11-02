ট্রাম্পের কাছে কেন ক্ষমা চাওয়ার কথা বললেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী

যুক্তরাষ্ট্রের চার দশক আগের প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের একটি শুল্কবিরোধী বিজ্ঞাপন নিজ দেশে সম্প্রচার করাকে ঘিরে বিরোধের জেরে ক্ষমা চাওয়ার কথা জানিয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি। যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।
ওই বিজ্ঞাপন সম্প্রচারকে কেন্দ্র করে কানাডার ওপর ভীষণ চটে যান ট্রাম্প। পরে তিনি কানাডার পণ্যের ওপর বিদ্যমান শুল্কের সঙ্গে আরও ১০ শতাংশ বাড়তি শুল্ক যোগ করার ঘোষণা দেন। তিনি জানান, কানাডার সঙ্গে আর বাণিজ্য আলোচনা করা হবে না।
এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থার (এপেক) সম্মেলনে যোগ দিতে দক্ষিণ কোরিয়া সফর করছেন মার্ক কার্নি। সেখানে স্থানীয় সময় গতকাল শনিবার তিনি সাংবাদিকদের বলেন, কানাডার বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদারের সঙ্গে হালনাগাদ আলোচনার জন্য তিনিই দায়ী।
অন্টারিওতে প্রচারিত ওই বিজ্ঞাপনের প্রসঙ্গে কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি বলেন, ‘আমি প্রেসিডেন্টের (ট্রাম্প) কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছি। তিনি বেশ ক্ষুব্ধ ছিলেন।’
মার্ক কার্নি আরও বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার দায়িত্ব আমারই। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে বৈদেশিক সম্পর্কের বিষয়টি দেখভাল করে ফেডারেল সরকার।’
কার্নি বলেন, ‘ঘটনা তো ঘটেই—ভালো-মন্দ দুটোই। আমি দুঃখ প্রকাশ করেছি।’
ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পরপরই যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদার দেশগুলোর পণ্যের ওপর উচ্চ শুল্ক আরোপের উদ্যোগ নেন। ট্রাম্পের এ উদ্যোগের পর ধনী দেশগুলোর জোট জি-৭–ভুক্ত একমাত্র দেশ কানাডা, যারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এখন পর্যন্ত শুল্ক বিষয়ে কোনো চুক্তিতে উপনীত হতে পারেনি।
রোনাল্ড রিগ্যানের যে বিজ্ঞাপন নিয়ে ট্রাম্প খেপেছেন, সেটি অন্টারিও সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি। ওই বিজ্ঞাপনে রিগ্যানকে একটি বক্তব্য দিতে দেখা যায়। যেখানে তিনি বলছেন, শুল্ক প্রত্যেক আমেরিকানের জন্য ক্ষতিকর।
এটি ১৯৮৭ সালে সম্প্রচারিত তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের একটি বক্তব্যের খণ্ডিত অংশ। ট্রাম্পের মতোই রিপাবলিকান রিগ্যান ১৯৮১ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট পদে ছিলেন।
পরবর্তী সময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে ট্রাম্প ওই বিজ্ঞাপনকে ‘প্রতারণা’ বলে বর্ণনা করেন। ট্রাম্প লেখেন, ‘তাদের তথ্যের মারাত্মক ভুল উপস্থাপনা এবং শত্রুভাবাপন্ন কাজের কারণে আমি কানাডার ওপর বর্তমানে যে শুল্ক আছে, তার সঙ্গে আরও ১০ শতাংশ শুল্ক বৃদ্ধি করছি।’