টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র চাইতেই কি ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন জেলেনস্কি

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি আজ শুক্রবার ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করবেন। ইউক্রেনকে টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র দেওয়া হবে কি না, তা নিয়ে ট্রাম্পের চিন্তাভাবনা চলার মধ্যেই এ বৈঠক হতে যাচ্ছে। এ ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র হাতে পেলে রাশিয়ার সীমান্ত থেকে অনেকটা ভেতরের লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানোর সুযোগ পাবে ইউক্রেন।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে তাঁর ফোনালাপের বিষয়ে জানানোর এক দিন পর এ বৈঠক হতে যাচ্ছে। ট্রাম্প বলেছেন, ফোনে আলোচনায় পুতিনের সঙ্গে তাঁর ‘দারুণ অগ্রগতি’ হয়েছে। দুই নেতা হাঙ্গেরিতে মুখোমুখি বৈঠকে বসার ব্যাপারেও সম্মত হয়েছেন।
আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে পুতিনের সঙ্গে ট্রাম্পের বৈঠকের পর দুই নেতার মধ্যে এটিই ছিল প্রথম ফোনে আলোচনা। মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি, আলাপ ‘খুবই ফলপ্রসূ’ হয়েছে। তিনি আরও বলেছেন, ওয়াশিংটন ও মস্কোর প্রতিনিধিদল আগামী সপ্তাহে বৈঠকে বসবে।
বৈঠকের জন্য জেলেনস্কি ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছেছেন। জানুয়ারির পর দেশটিতে জেলেনস্কির তৃতীয় সফর এটি। যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছানোর পর ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘টমাহক ক্ষেপণাস্ত্রের কথা শুনতেই মস্কো হুড়োহুড়ি করে আলোচনায় ফিরতে চাইছে।’
ইউক্রেনকে ওই উন্নত মানের ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করার জন্য চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে জেলেনস্কি যুক্তরাষ্ট্রকে আহ্বান জানিয়েছেন। এ ধরনের ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা ২ হাজার ৫০০ কিলোমিটার (১ হাজার ৫০০ মাইল)।
চলতি সপ্তাহের শুরুতে ট্রাম্পের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, তিনি ইউক্রেনকে টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র দেওয়ার বিষয়ে ভাবছেন কি না। জবাবে ট্রাম্প বলেছিলেন, ‘আমরা দেখছি...দিতে পারি।’
তবে পুতিনের সঙ্গে ফোনালাপের পর একই বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা টমাহকের মজুত ফুরিয়ে ফেলতে পারি না। এগুলো আমাদেরও দরকার...তাই এ বিষয়ে আমরা কী করতে পারি, তা আমি নিশ্চিত নই।’
পুতিনের সঙ্গে ফোনালাপ শেষ হওয়ার পর ট্রাম্প তাঁর নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য কেমন হবে, তা নিয়ে তাঁর এবং পুতিনের মধ্যে অনেক সময় ধরে আলোচনা হয়েছে।
ট্রাম্প লিখেছেন, দুই দেশের ‘উচ্চপর্যায়ের উপদেষ্টারা’ আগামী সপ্তাহে বৈঠকে বসবেন। বৈঠকের স্থানটি সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। ওই বৈঠকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলকে নেতৃত্ব দেবেন।
ট্রাম্প আরও বলেছেন, তিনি আজ শুক্রবার জেলেনস্কিকে তাঁর আর পুতিনের মধ্যকার সর্বশেষ তথ্য জানাবেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘আমি মনে করি, আজকের কথাবার্তায় দারুণ অগ্রগতি হয়েছে।’
ট্রাম্প পরে সাংবাদিকদের বলেন, দুই সপ্তাহের মধ্যে হাঙ্গেরিতে পুতিনের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হতে পারে।
হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবান বলেছেন, উপদেষ্টাদের সঙ্গে রুবিওর বৈঠকের এক সপ্তাহ পর পুতিন ও ট্রাম্পের মধ্যে আলোচনা হতে পারে।