মুদিদোকানে ভালুকের হানা

যুক্তরাষ্ট্রে একটি মুদিদোকানে আচমকাই হাজির হলো এক অপ্রত্যাশিত ক্রেতা—একটি কালো ভালুক। দোকানের স্বয়ংক্রিয় দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ে সেটি। আতঙ্কে মুহূর্তেই চারপাশে ছোটাছুটি শুরু করেন অধিকাংশ ক্রেতা–কর্মচারী। কেউ কেউ দৃশ্যটি মুঠোফোনে ধারণও করেন।
অ্যারিজোনা অঙ্গরাজ্যের দক্ষিণে ওরো ভ্যালির ফ্রাই’স নামের দোকানে ঘটেছে এ ঘটনা। গত সপ্তাহান্তে এ এলাকার আশপাশে ভালুকটিকে কয়েকবার দেখা গিয়েছিল। গত সোমবার সকালে সেটিকে দোকানের পেছনে ঘুরতে দেখা যায়। একপর্যায়ে স্বয়ংক্রিয় দরজার সামনে আসে এবং ভেতরে প্রবেশ করে।
ভেতরে ঢুকেই ভালুকটি ছোটাছুটি শুরু করে। এক ক্রেতার তোলা ভিডিওতে দেখা যায়, এক ব্যক্তি দোকানের ভেতর ভালুকটিকে খুঁজছেন। তিনি কিছুক্ষণ ফোনের দিকে তাকানোর পর চোখ তুলতেই দেখেন, ভালুকটি তাঁর একেবারে কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে। এরপর সেটি দৌড়ে সরে যায়।
খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং দোকানে থাকা লোকজনকে সাবধানে বের করে নিয়ে আসে। ওই ঘটনায় সৌভাগ্যক্রমে কেউ আহত হননি এবং দোকানেরও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। এদিকে দোকান থেকে বেরিয়েই ভালুকটি চোখের আড়ালে মিলিয়ে যায়।
স্থানীয় পুলিশ মুখপাত্র ড্যারেন রাইট বলেন, ‘ওরো ভ্যালিতে মাঝেমধ্যে মরু এলাকা থেকে ভালুক চলে আসে। তবে কোনো ভালুকের দোকানে ঢুকে পড়া—এমন অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য একেবারেই নতুন।’
এ ঘটনার পর স্থানীয় লোকজনের মধ্যে কৌতুক আর আলোচনার ঝড় ওঠে। কেউ বলেন, ‘বোধ হয় ফলমূল কিনতে এসেছিল ভালুকটি!’ কিন্তু বিভিন্ন সমস্যার কারণে মানুষের বসতি আর বন্য প্রাণীর আবাসস্থলের সীমারেখা যে ক্রমে ভঙ্গুর হয়ে পড়ছে, এ ঘটনা তা–ই আবার মনে করিয়ে দিল।
হয়তো ক্ষুধার টানেই ভালুকটি দোকানে প্রবেশ করেছিল। এতে করে উভয় পক্ষই কিছুটা উপায়হীন ও আতঙ্কিত হয়েছে। একদিকে হঠাৎ মানুষের ভিড় ও অচেনা পরিবেশে এসে ভালুকটি যেমন উপায়হীন হয়ে পড়েছিল, তেমনি উপস্থিত মানুষজনও আতঙ্কিত হয়েছেন।
বিশেষজ্ঞদের মতে, এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে আরও সতর্ক হতে হবে। দোকানের আশপাশে বন্য প্রাণীর প্রবেশ ঠেকাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং দ্রুত সাড়া দিতে সক্ষম বিশেষ টিম গঠন করা যেতে পারে। বন্য প্রাণীদের বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস করাও বন্ধ করতে হবে।