যুক্তরাষ্ট্র

সৌদি যুবরাজের সম্মানে আয়োজিত ট্রাম্পের নৈশভোজে অতিথি ইলন মাস্ক, রোনালদো

রয়টার্স
বছরের শুরুর দিকে তিক্ত বিরোধের পর ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইলন মাস্ককে প্রকাশ্যে একসঙ্গে খুব বেশি দেখা যায়নি। ১৮ নভেম্বর, ২০২৫
ছবি: রয়টার্স

যুক্তরাষ্ট্রে সফররত সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের সম্মানে গতকাল মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে নৈশভোজ আয়োজন করেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তাঁর স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্প।

জাঁকজমকপূর্ণ এ নৈশভোজে আরও বেশ কয়েকজন তারকা অতিথি উপস্থিতি ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিশ্বের শীর্ষ ধনকুবের ইলন মাস্ক ও পর্তুগালের তারকা ফুটবলার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। অ্যাপলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা টিম কুকও এতে অংশ নেন।

নৈশভোজে অতিথিদের তালিকায় প্রযুক্তি ও ক্রীড়াজগতের আরও কয়েকটি বড় নাম ছিল। তাঁদের মধ্যে অন্যতম, এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেনসেন হুয়াং ও মার্কিন গলফার ব্রাইসন ডি-শ্যাম্বো।

ট্রাম্পের একসময়ের ঘনিষ্ঠ মিত্র ইলন মাস্কের নৈশভোজে অতিথি হয়ে আসা খানিকটা চমকই ছিল। কারণ, গত কয়েক মাসে ট্রাম্প-মাস্ক প্রকাশ্যে একাধিকবার বিরোধে জড়িয়েছেন। মঙ্গলবারের নৈশভোজে মাস্কের উপস্থিতি ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর বিবাদ মেটার ইঙ্গিত হতে পারে।

হোয়াইট হাউসে নৈশভোজে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো

মাস্ককে সর্বশেষ গত সেপ্টেম্বর মাসে রক্ষণশীল সমাজকর্মী চার্লি কার্কের স্মরণসভায় ট্রাম্পের সঙ্গে হাত মেলাতে দেখা গিয়েছিল।

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো বর্তমানে সৌদি আরবের ক্লাব ফুটবল দল আল নাসরের হয়ে খেলেন। ক্লাবটির বেশির ভাগ শেয়ার সৌদি আরবের পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের মালিকানাধীন।

