‘৮ যুদ্ধের পাঁচটিই থামিয়েছি’ শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়ে : ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গতকাল শনিবার দাবি করেছেন, তিনি আটটি যুদ্ধের পাঁচটি থামিয়েছেন শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়ে। তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে শুল্কের মাধ্যমে ‘ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার’ (লাখ লাখ কোটি ডলার) আয় করছে; যা তাঁর কথায় মার্কিন অর্থনীতির জন্য লাভজনক হয়েছে।
ট্রাম্প তাঁর মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, ‘আমি পাঁচটি যুদ্ধ সরাসরি শুল্কের হুমকি দেখিয়ে থামিয়েছি।’
মার্কিন প্রেসিডেন্ট পোস্টে আরও লিখেছেন, ‘আমরা বাইরের দেশ থেকে শুল্ক ও বিনিয়োগের মাধ্যমে ট্রিলিয়ন ডলার নিচ্ছি। আমি আটটি যুদ্ধের মধ্যে পাঁচটি সরাসরি থামিয়েছি, শুল্কের হুমকি দেখিয়ে—যদি তারা লড়াই থামাতে না চায় অথবা শুরু করে।’
ইতিপূর্বে বারবার নিজের করা দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাম্পের এ নতুন মন্তব্য এসেছে। সেসব দাবিতে তিনি শুল্ক ব্যবহার করে চলতি বছরের মে মাসে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ থামানোর কথাও বলেছিলেন। তবে ভারত কখনোই তাঁর ভূমিকাকে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে সহায়ক হিসেবে স্বীকার করেনি।
ট্রাম্পের আরও যত দাবি
পূর্বসূরি জো বাইডেনকে নিশানা করে ট্রাম্প দাবি করেছেন, এখন প্রায় ‘কোনো মুদ্রাস্ফীতি নেই’; যা তাঁর কথায় ‘স্লিপি জো বাইডেন’–এর (ঘুমকাতুরে) অধীন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ ছিল।
ট্রাম্প পোস্টে লিখেছেন, ‘পুঁজিবাজার মাত্র ৯ মাসে ৪৮ বার সর্বকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। লিওনার্দ লিও, কোচ এবং ওইসব দেশ যারা বছরের পর বছর নিজেদের শুল্ক ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তারা আর আমাদের দেশকে ধ্বংস করতে পারবে না।’
উল্লেখ্য, লিওনার্দ লিও প্রভাবশালী মার্কিন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। কনজারভেটিভ বিচারপতি নিয়োগ ও কিছু শীর্ষ রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তিনি। আর ‘কোচ’ বলতে ট্রাম্প কোচ পরিবারকে বুঝিয়েছেন; যারা মার্কিন রাজনীতিতে বড় পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে ও প্রভাব রাখে।
ট্রাম্প আরও বলেছেন, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র ‘সবচেয়ে ধনী, শক্তিশালী ও সম্মানিত’ অবস্থায় রয়েছে। তাঁর কথায়, এর পেছনের মূল কারণগুলো হলো, ‘নভেম্বর ৫’, ২০২৪ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও ‘শুল্ক’।
