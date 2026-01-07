হোয়াইট হাউসের কেনেডি সেন্টারে প্রতিনিধি পরিষদের রিপাবলিকান সদস্যদের সম্মেলনে বক্তৃতা করছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ৬ জানুয়ারি ২০২৬, ওয়াশিংটন
যুক্তরাষ্ট্র

মোদি আমাকে বলেছিলেন, ‘স্যার, আমি কি আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে পারি’: ট্রাম্প

তথ্যসূত্র:পিটিআই, ওয়াশিংটন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গতকাল মঙ্গলবার বলেছেন, রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার কারণে ওয়াশিংটন দিল্লির ওপর যে শুল্ক আরোপ করেছে, তাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর ওপর ‘তেমন একটা খুশি নন’।

প্রতিনিধি পরিষদের রিপাবলিকান সদস্যদের এক সম্মেলনে বক্তৃতা করার সময় ট্রাম্প দাবি করেন, ‘প্রধানমন্ত্রী মোদি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘স্যার, আমি কি আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে পারি?’ আমি বললাম, ‘হ্যাঁ।’

ট্রাম্প বলেন, ‘তাঁর সঙ্গে আমার খুব ভালো সম্পর্ক। তবে তিনি আমার ওপর খুব একটা খুশি নন। আপনারা জানেন, এখন তাদের অনেক শুল্ক দিতে হচ্ছে। কারণ, তারা (রাশিয়া থেকে) তেল কেনা বন্ধ করেনি। তবে আপনারা জানেন, এখন তারা রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা অনেক কমিয়ে দিয়েছে।’

ট্রাম্প ভারতের ওপর বর্তমানে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন, যার মধ্যে ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার শাস্তিস্বরূপ।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

ট্রাম্প আরও বলেন, ভারত তাঁকে বলেছে, তারা পাঁচ বছর ধরে অ্যাপাচে হেলিকপ্টারের জন্য অপেক্ষা করছে।

এই প্রসঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘আমরা এই পরিস্থিতির পরিবর্তন করছি। ভারত ৬৮টি অ্যাপাচে হেলিকপ্টারের ক্রয়াদেশ দিয়েছে।’

