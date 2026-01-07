দুই সপ্তাহ ধাওয়ার পর তেলবাহী জাহাজ ‘মেরিনেরা’ জব্দ করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

আটলান্টিক মহাসাগরে দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে ধাওয়া করার পর যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলা–সংশ্লিষ্ট একটি তেলবাহী জাহাজ জব্দ করার চেষ্টা করছে। আজ বুধবার রয়টার্সকে দুই মার্কিন কর্মকর্তা এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপ রাশিয়ার সঙ্গে উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। মূলত ‘বেলা-১’ নামে পরিচিত জাহাজটি নিষিদ্ধঘোষিত ট্যাংকারগুলোর ওপর মার্কিন সামুদ্রিক ‘নিষেধাজ্ঞা’ এড়িয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। তারা যুক্তরাষ্ট্রের কোস্টগার্ডের তল্লাশিতে বাধা দিয়েছিল।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই মার্কিন কর্মকর্তারা জানান, মার্কিন কোস্টগার্ড ও সামরিক বাহিনী এই যৌথ অভিযান চালাচ্ছে। তাঁরা আরও যোগ করেন, অভিযান চলাকালে ওই এলাকায় একটি রুশ সাবমেরিনসহ রাশিয়ার আরও কিছু সামরিক জাহাজ কাছাকাছি অবস্থানে ছিল।
তেলবাহী জাহাজটি বর্তমানে ‘মেরিনেরা’ নামে চলছে। এটি রাশিয়ার পতাকাবাহী হিসেবে নিবন্ধিত। ভেনেজুয়েলার ওপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চাপ প্রয়োগের নীতি শুরু করার পর মার্কিন কোস্টগার্ডের নিশানায় পড়া সর্বশেষ জাহাজ এটি।
মার্কিন কর্মকর্তারা রয়টার্সকে আরও বলেছেন, লাতিন আমেরিকার জলসীমায় ভেনেজুয়েলা–সংশ্লিষ্ট আরও একটি তেলবাহী জাহাজকে বাধা দিয়েছে মার্কিন কোস্টগার্ড। ভেনেজুয়েলার ওপর আরোপিত সামুদ্রিক ‘নিষেধাজ্ঞা’ কঠোরভাবে কার্যকর করার অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র এসব অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।