নিউ ইয়র্ক, শিকাগোসহ ব্যস্ত বিমানবন্দরগুলোতে হাজারো ফ্লাইট কমানো হচ্ছে

যুক্তরাষ্ট্রের ব্যস্ত বিমানবন্দরগুলোতে ফ্লাইট কমানো হচ্ছে। শুক্রবার থেকে নিউ ইয়র্ক, লস অ্যাঞ্জেলস, শিকাগোসহ বড় বড় ৪০টি বিমানবন্দরে ফ্লাইট কমানো হবে।
দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন প্রধান কয়েকটি বিমানবন্দরে ফ্লাইট কমানোর নির্দেশ দিয়েছে।
এতে বিমান সংস্থাগুলোকে নতুন করে ফ্লাইটের সময়সূচি সাজাতে হচ্ছে। যাত্রীরাও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।
অ্যাভিয়েশন বিশ্লেষণকারী সংস্থা সিরিয়াম বলছে, দিনে এক হাজার ৮০০ ফ্লাইট বাতিল হতে পারে। এ ছাড়া ২ লাখ ৬৮ হাজার বিমানের আসন কমে যেতে পারে। তবে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চলাচলে এর প্রভাব পড়বে না।
যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘতম সরকারি শাটডাউন চলছে। এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার সংকটের কারণে বিমানবন্দরগুলোতে ফ্লাইট কমাতে নির্দেশনা দিয়েছেন ট্রাম্প।
যুক্তরাষ্ট্রের সময় শুক্রবার থেকেই ফ্লাইট কমানোর প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। এতে লাখ লাখ ভ্রমণকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
যুক্তরাষ্ট্রের পরিবহনমন্ত্রী সিয়েন ডাফি বুধবার ১০ শতাংশ ফ্লাইট কমিয়ে দিতে নির্দেশ দেন। এতে বাণিজ্যিক ও কার্গো ফ্লাইট চলাচলে বিঘ্ন ঘটবে।
অবশ্য ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) পরিকল্পনাটি সংশোধন করে বৃহস্পতিবার জানায়, শুক্রবার স্থানীয় সময় সকাল ৬টা থেকে সোমবার পর্যন্ত প্রতিদিন অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট ৪ শতাংশ কমাতে হবে। এরপর ১৪ নভেম্বরের মধ্যে ১০% কমানোর নির্দেশ কার্যকর হবে।