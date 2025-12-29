২৯ বছর আগের ধর্ষণ মামলায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন চিকিৎসককে খুঁজছে এফবিআই

যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত চিকিৎসক জাহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে ২৯ বছর আগে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে। ওই ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়। বিচার এড়াতে পালানোর চেষ্টা করায় তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিলেন ফিলাডেলফিয়ার ফেডারেল আদালত।
যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) ২৪ ডিসেম্বর তাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পেজে মোস্ট ওয়ান্টেড হিসেবে চিকিৎসক জাহিদুল ইসলামের ছবি ও তথ্য দিয়ে নোটিশ জারি করেছে। এফবিআইয়ের ফিলাডেলফিয়া শাখা এই মামলার তদন্ত করছে।
মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, ১৯৯৬ সালের ৩ অক্টোবর ফিলাডেলফিয়ার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক নারীকে জোরপূর্বক ধর্ষণের অভিযোগ রয়েছে জাহিদুলের বিরুদ্ধে। সার্জারির পর সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য হাসপাতালে কেবিনে চিকিৎসাধীন ছিলেন ওই নারী রোগী।
এতে আরও বলা হয়, চিকিৎসক জাহিদুল ইসলাম ওই নারীকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে অচেতন করে জোরপূর্বক যৌন নির্যাতন করেন।
এ ঘটনায় পেনসিলভানিয়ার ফিলাডেলফিয়া আদালতে মামলা করার পর ১৯৯৭ সালের জুলাইয়ে জাহিদুলের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। তখন থেকে তিনি পলাতক।
যুক্তরাষ্ট্রের আইনে এ ধরনের মামলা দশকের পর দশক পার হয়ে গেলেও বিচার না হওয়া পর্যন্ত এফবিআই সেই আসামিকে খুঁজতে থাকে।
এফবিআই তাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পেজে লিখেছে, জাহিদুল ইসলাম এবং তাঁর চিকিৎসক স্ত্রী সম্ভবত একসঙ্গে রয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্য ও কানাডার মন্ট্রিয়লে তাদের যোগাযোগ রয়েছে বলে জানিয়েছে এফবিআই।
এই ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো তথ্য থাকলে স্থানীয় এফবিআই অফিস বা নিকটস্থ মার্কিন দূতাবাসে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।
এফবিআইয়ের ওয়েবসাইটে জাহিদুল ইসলামের ছবিসহ বাংলা ও ইংরেজিতে তাঁর সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হয়েছে। শারীরিক বর্ণনায় লেখা আছে, তাঁর উচ্চতা প্রায় ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি। ওজন ১৬০ পাউন্ড। কালো চুল আর বাদামি চোখ। তিনি চোখে চশমা পরেন। ১৯৫৫ সালের ১ অক্টোবর তিনি বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেন।