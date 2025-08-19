পুতিনের প্রতি অশ্রদ্ধা হবে, তাই ইউরোপীয় নেতাদের সামনে ফোনে কথা বলেননি ট্রাম্প

হোয়াইট হাউসে ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠক চলাকালে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে ফোন করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে এই ফোনালাপের সময় ইউরোপীয় নেতাদের সামনে রাখেননি তিনি। ট্রাম্প বলেছেন, ইউরোপীয় নেতাদের সামনে ফোনে কথা বললে রুশ প্রেসিডেন্টের প্রতি ‘অশ্রদ্ধা’ দেখানো হতো।
রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের লক্ষ্যে গতকাল সোমবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন ট্রাম্প। ইউরোপের নেতাদের মধ্যে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ, জার্মানির চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মের্ৎস, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি উপস্থিত ছিলেন।
যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের মধ্যকার এ ফোনালাপের খবর প্রথম প্রকাশ করে জার্মান পত্রিকা বিল্ড। পরে ক্রেমলিনের পক্ষ থেকে পুতিনকে ট্রাম্পের ফোন করার বিষয়টি জানানো হয়। তাঁদের মধ্যে ৪০ মিনিট কথা হয়েছে বলে পুতিনের একজন সহকারী জানিয়েছেন। ফোনালাপ শেষে আবার ইউরোপের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক শুরু করেন ট্রাম্প।
এ বিষয়ে মঙ্গলবার মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজকে ট্রাম্প বলেন, ‘আমি এটি (পুতিনকে ফোনকল) তাঁদের সামনে করিনি। আমি ভেবেছিলাম, সেটি প্রেসিডেন্ট পুতিনের জন্য অশ্রদ্ধার হবে। আপনি জানেন, আমি এটি করব না, কারণ, তাঁদের মধ্যে (পুতিন ও ইউরোপের নেতা) উষ্ণ সম্পর্ক নেই। আর সত্যি বলতে কি, প্রেসিডেন্ট পুতিন ইউরোপের মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন না।’
প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে একধরনের ‘উষ্ণতা’ আছে বলে জানান ট্রাম্প। আলাস্কায় পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের সময়ই নাকি এটি অনুভব করা গেছে। ট্রাম্প বলেন, ‘আপনারা দেখেছেন, যখন তিনি তাঁর উড়োজাহাজ থেকে নামলেন, আমি আমার উড়োজাহাজ থেকে নামলাম, সেখানে একটি উষ্ণতা ছিল।’ তিনি বলেন, ‘সেখানে খুবই ভালো অনুভূতি ছিল। এটি ভালো, খারাপ নয়।’
ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের লক্ষ্য শুক্রবার আলাস্কায় বৈঠক করেন পুতিন ও ট্রাম্প। অঙ্গরাজ্যের অ্যাঙ্করেজে বিমানঘাঁটিতে প্রথম সাক্ষাতের সময় থেকেই দুই নেতাকে খুবই হাস্যোজ্জ্বল দেখা যায়। পরে ট্রাম্পের গাড়িতে করে বৈঠকস্থলে যান পুতিন। দুজনের মধ্যে প্রায় আড়াই ঘণ্টা বৈঠক হয়। বৈঠক ঘিরে প্রকাশিত একাধিক ভিডিওতে ট্রাম্প ও পুতিন—দুজনকে খোশমেজাজে আলাপ করতে দেখা গেছে।