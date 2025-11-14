মঙ্গলের উদ্দেশে সফলভাবে রকেট উৎক্ষেপণ করেছে বেজোসের ব্লু অরিজিন

অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোসের মালিকানাধীন মহাকাশ প্রতিষ্ঠান ব্লু অরিজিন গতকাল বৃহস্পতিবার মঙ্গল গ্রহের উদ্দেশে নিজেদের তৈরি ‘নিউ গ্লেন’ রকেট সফলভাবে উৎক্ষেপণ করেছে। এই রকেটে করে নাসার দুটি মহাকাশযান পাঠানো হয়েছে। উৎক্ষেপণের পর রকেটের প্রথম ধাপের বুস্টারটি নির্দিষ্ট স্থানে নিরাপদে অবতরণ করতে সক্ষম হয়েছে।
পৃথিবী ও মহাকাশে খারাপ আবহাওয়ার কারণে উৎক্ষেপণটি কয়েক দিন বিলম্বিত হয়েছে। তবে এ বিলম্ব শেষমেশ সৌভাগ্যই বয়ে এনেছে। গত জানুয়ারিতে প্রথমবারের মতো রকেটটি উৎক্ষেপণের পর এটির বুস্টার পৃথিবীতে নির্ধারিত জায়গায় ফিরে আসতে ব্যর্থ হয়েছিল। তবে এবার সেটি পুনর্ব্যবহারের জন্য সফলভাবে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে ব্লু অরিজিন।
বুস্টারটি নিখুঁতভাবে ভাসমান প্ল্যাটফর্মে অবতরণের পর যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের কেপ ক্যানাভেরাল উৎক্ষেপণকেন্দ্রে উপস্থিত সবাই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন। এর আগে কেবল ইলন মাস্কের স্পেসএক্স এমন সফল অবতরণের কৃতিত্ব অর্জন করতে পেরেছিল।
ব্লু অরিজিন এমন এক সময় এ সাফল্য পেয়েছে, যখন প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে ইলন মাস্কের মহাকাশ প্রতিষ্ঠান স্পেসএক্সের প্রতিযোগিতা তুঙ্গে। আর এ প্রতিযোগিতার কারণে মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসা সম্প্রতি তাদের পরিকল্পিত চন্দ্র অভিযানের জন্য দরপত্র উন্মুক্ত করেছে।
ব্লু অরিজিনের সাফল্যে প্রতিষ্ঠানটিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ইলন মাস্কের মিত্র জ্যারেড আইজ্যাকম্যান। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি তাঁকে নাসার প্রধানের পদে আবার মনোনয়ন দিয়েছেন। ইলন মাস্কসহ স্পেসএক্সের কয়েকজন কর্মকর্তাও তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রশংসা করেছেন।
৩২২ ফুট লম্বা নিউ গ্লেন রকেটটির প্রধান লক্ষ্য হলো নাসার দুটি এসকেপড মহাকাশযান মঙ্গলে পাঠানো, যাতে গ্রহটির জলবায়ু ও ইতিহাস সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা যায় এবং ভবিষ্যতে সেখানে মানুষ পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া যায়।