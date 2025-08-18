যুদ্ধবিরতি অপরিহার্য নয়: ট্রাম্প

রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধবিরতি অপরিহার্য নয় বলে উল্লেখ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে পাশে রেখে একথা বলেছেন তিনি।
তিন বছরের বেশি সময় ধরে চলা এই যুদ্ধ বন্ধের লক্ষ্যে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের তিন দিনের মাথায় সোমবার হোয়াইট হাউসে জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠক করছেন ট্রাম্প। জেলেনস্কি ওয়াশিংটনের স্থানীয় সময় সোমবার বেলা সোয়া ১টায় হোয়াইট হাউসে পৌঁছালে তাঁকে স্বাগত জানান ট্রাম্প। পরে ওভাল অফিসে দুই প্রেসিডেন্ট পাশাপাশি বসে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।
এক সাংবাদিক মার্কিন প্রেসিডেন্টকে প্রশ্ন করেন, যুদ্ধবিরতি না হলে ভয়াবহ পরিণতি হবে কি না।
জবাবে ট্রাম্প বলেন, ‘আমি মনে করি না যে, আপনার যুদ্ধবিরতি দরকার।’ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বলেন, এটা হলো ভালো। কিন্তু শান্তির জন্য এটা আবশ্যক নয়।
এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, কৌশলগত কারণে একটি দেশ বা অন্য দেশটি যুদ্ধবিরতি নাও চাইতে পারে।
যুদ্ধবিরতি নিয়ে ট্রাম্পের এই অবস্থান বস্তুত গত শুক্রবার পুতিনের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের আগের অবস্থান থেকে ভিন্ন। ওই বৈঠকে যাওয়ার পথে এয়ার ফোর্স ওয়ানে বসে তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন, দ্রুতই তিনি যুদ্ধবিরতি চান। এতে রাজি না হলে রাশিয়ার ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুমকিও দিয়েছিলেন।