ট্রাম্পকে ব্রিফ, যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আপাতত কোনো হুমকি নেই

যুক্তরাষ্ট্রের আকাশপথে উড়োজাহাজ চলাচল বন্ধের ঘটনায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অবহিত করা হয়েছে। দেশটির স্বরাষ্ট্র নিরাপত্তামন্ত্রী মার্কওয়েন মুলিন বলেছেন, এ ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কোনো হুমকির ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। তবে যোগাযোগব্যবস্থায় বিপর্যয়ের কারণ এ পর্যন্ত জানা যায়নি। বিষয়টি পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে।
সাইবার হামলা নাকি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) কোনো ত্রুটির কারণে এ বিপর্যয় ঘটেছে, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে মুলিন বলেন, ‘এই মুহূর্তে কোনো সম্ভাবনাই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।’ তবে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কোনো হুমকির ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি।
হোয়াইট হাউসের ওয়েস্ট উইংয়ের বাইরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় মুলিন আরও বলেন, ‘জনসাধারণের আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।’
মুলিন জানান, যুক্তরাষ্ট্রের দুটি অঞ্চলে যোগাযোগব্যবস্থা পুরোপুরি সচল রয়েছে। অর্থাৎ যোগাযোগব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়েনি। তবে ওই দুটি অঞ্চল কোথায়, তা তিনি জানাননি।
এর আগে মুলিন বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। আকাশে থাকা সব উড়োজাহাজের অবস্থানও জানা গেছে।
এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আবহাওয়া দপ্তরও দেশজুড়ে ইন্টারনেট ও যোগাযোগের সমস্যার কথা জানিয়েছে। এর ফলে সংস্থাটির ওয়েবসাইটে থাকা তথ্য দেখা না-ও যেতে পারে। আবার পুরোনো তথ্যও দেখাতে পারে। সমস্যা সমাধানে প্রযুক্তিবিদেরা কাজ করছেন বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।
যোগাযোগব্যবস্থার বিপর্যয়ের পেছনে সাইবার হামলা বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড রয়েছে বলে মনে করছে না যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এফবিআই। ব্লুমবার্গের এক প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত এক ব্যক্তির বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, কোনো সফটওয়্যার হালনাগাদের কারণে এ বিপর্যয় ঘটেছে কি না। তবে এখনো কারণ নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
স্থানীয় সময় শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) দেশটির সব বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়ন বন্ধের নির্দেশ দেয়। ‘অস্বাভাবিক পরিস্থিতি’ ও নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা জারি রাখা হয়।
যুক্তরাষ্ট্রের আকাশপথে উড়োজাহাজ চলাচলে বিঘ্নের প্রভাব পড়েছে আন্তর্জাতিক ফ্লাইটেও। ইউরোপের ৪২টি দেশের বিমান চলাচল সমন্বয়কারী সংস্থা ইউরোকন্ট্রোলের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, এফএর অনুরোধে সদস্যদেশগুলো থেকে যুক্তরাষ্ট্রগামী সব ফ্লাইটের উড্ডয়ন স্থগিত করা হয়েছে। এসব দেশের মধ্যে ইসরায়েলও রয়েছে।
যুক্তরাজ্যের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের সতর্ক করেছে। যুক্তরাষ্ট্রে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে এবং যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে চলাচলকারী ফ্লাইটে বিঘ্ন ঘটতে পারে বলে জানিয়েছে তারা। যাত্রীদের বিমানবন্দরে যাওয়ার আগে উড়োজাহাজ সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে ফ্লাইটের অবস্থা জেনে নিতে বলা হয়েছে।
মেক্সিকো সিটির প্রধান বিমানবন্দর বেনিতো হুয়ারেজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরও যুক্তরাষ্ট্রগামী ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা ফ্লাইটে বিঘ্নের কথা জানিয়েছে। যাত্রীদের নিজ নিজ উড়োজাহাজ সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করতে এবং সূচির পরিবর্তনের বিষয়ে খোঁজ রাখতে বলা হয়েছে।
সাংবাদিকদের মুলিন বলেছেন, পুরো পরিস্থিতি সামাল দিতে ‘কিছুটা সময় লাগবে’। এক ঘণ্টার মধ্যে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে, এমন নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে ফ্লাইটের উড্ডয়ন বন্ধের নির্দেশ প্রায় ৯৫ মিনিট কার্যকর ছিল। শুক্রবারের নিষেধাজ্ঞা এরই মধ্যে সেই সময়সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এদিন স্থানীয় সময় বিকেল ৩টা ৫৪ মিনিটে এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়। বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদও তা বহাল ছিল।
বিমান চলাচল বিশ্লেষক রবার্ট মান বলেছেন, নিষেধাজ্ঞা সন্ধ্যা পর্যন্ত চললে উড়োজাহাজ সংস্থাগুলোর ফ্লাইট নেটওয়ার্কের স্বাভাবিক কার্যক্রম ফিরতে সপ্তাহান্ত পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।
যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও পরিবহনবিষয়ক কমিটি বলেছে, এ ঘটনা বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার অবকাঠামো আধুনিক করার প্রয়োজনীয়তা আবারও সামনে এনেছে। দেশজুড়ে ২২টি এয়ার রুট ট্রাফিক কন্ট্রোল সেন্টার উড়োজাহাজ চলাচল সমন্বয়ের কাজ করে।
রিপাবলিকান সিনেটর টেড ক্রুজের নেতৃত্বাধীন কমিটি জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট লিন্ডন বি জনসনের আমলের পর থেকে নতুন কোনো নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়নি। জনসন ১৯৬০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন।