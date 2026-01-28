মিনিয়াপোলিসে ইলহান ওমরের ওপর হামলা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য ইলহান ওমরের ওপর হামলা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার নিজ অঙ্গরাজ্য মিনেসোটার মিনিয়াপোলিসে একটি টাউন হল সভা চলাকালে তাঁর ওপর হামলা হয়।
হামলাকারী একজন পুরুষ। তিনি সোমালি বংশোদ্ভূত এই ডেমোক্র্যাট আইনপ্রণেতার ওপর অজ্ঞাত তরল পদার্থ ছিটান (স্প্রে)। হামলাকারীকে মাটিতে চেপে ধরে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।
বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, এই হামলায় ইলহান ওমর আহত হননি। তবে তাঁর ওপর ঠিক কী ধরনের তরল পদার্থ ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল বা হামলাকারীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা হয়েছে কি না, এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কিছু জানায়নি।
হামলাকারীকে মাটিতে চেপে ধরা হলে উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে উল্লাসধ্বনি শোনা যায়। তাঁর হাত পেছনে বেঁধে ফেলা হয়।
ঘটনাটির একটি ভিডিও ক্লিপে শোনা যায়, ভিড়ের মধ্যে একজন বলছেন, ‘ওহ মাই গড, সে (হামলাকারী) তাঁর (ইলহান ওমর) ওপর কিছু ছিটিয়ে দিয়েছে।’ বার্তা সংস্থা এপি এ তথ্য জানায়।
হামলাকারীকে সভাকক্ষ থেকে সরিয়ে নেওয়ার পর মার্কিন কংগ্রেসের মুসলিম সদস্য ইলহান ওমর টাউন হল বৈঠক চালিয়ে যান।
হামলার ঠিক আগে ইলহান ওমর যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) সংস্থাটি বিলুপ্ত করার আহ্বান জানান। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটিবিষয়ক মন্ত্রী ক্রিস্টি নোয়েমের পদত্যাগ দাবি করেন।
ইলহান ওমর বলেন, ‘আইসিইকে সংস্কার করা সম্ভব নয়।’
ইলহান ওমরের ওপর হামলার বিষয়ে মিনিয়াপোলিস পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি। এ ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি না, সে বিষয়েও কিছু জানানো হয়নি।
হোয়াইট হাউস থেকেও এখন পর্যন্ত কোনো মন্তব্য আসেনি।