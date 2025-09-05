এআইয়ের সঙ্গে সন্তানের মতো আচরণ করতে হবে: মেলানিয়া

‘রোবট এখানে চলে এসেছে। ভবিষ্যতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) পরিচালিত দশকগুলোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের শিশুদের প্রস্তুত করাটা আমাদের দায়িত্ব।’ গতকাল বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে এক অনুষ্ঠানে কথাগুলো বলেন মার্কিন ফার্স্টলেডি মেলানিয়া ট্রাম্প। সাধারণত তাঁকে এ ধরনের অনুষ্ঠানে দেখা যায় না বললেই চলে।
চলতি বছরের শুরুর দিকে হোয়াইট হাউসের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শিক্ষাসংক্রান্ত টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। বৃহস্পতিবারের অনুষ্ঠানটি ছিল এ নিয়েই। সেখানে মেলানিয়া বলেন, ‘আমাদের ভবিষ্যৎ আর বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির মতো নেই। প্রাথমিক এই পর্যায়ে আমাদের কর্তব্য হলো এআইয়ের সঙ্গে নিজেদের সন্তানের মতো আচরণ করা। এআইয়ের ক্ষমতায়ন করা, তবে সতর্ক দিকনির্দেশনার মধ্য দিয়ে।’
জানুয়ারিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় বসার পর আগের তুলনায় বেশ সক্রিয় হয়েছেন মেলানিয়া। এখন তিনি মূলত নজর দিচ্ছেন শিশুদের ওপর। এ ছাড়া ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে হাতে নেওয়া ‘বি বেস্ট’ উদ্যোগ নিয়েও কাজ করছেন। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো জনকল্যাণ ও সাইবার জগতে হয়রানি ও আফিমজাতীয় ওষুধের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া।