মায়ামির প্রথম নারী মেয়র আইলিন হিগিনস
যুক্তরাষ্ট্র

ট্রাম্পের সমর্থনও কাজে এল না, ২৮ বছর পর মায়ামির মেয়র নির্বাচনে জিতলেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী

রয়টার্স

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের মায়ামিতে প্রায় তিন দশক পর একজন ডেমোক্র্যাট মেয়র হতে চলেছেন। তাঁর নাম আইলিন হিগিনস। গতকাল মঙ্গলবার মায়ামির মেয়র নির্বাচনে (রানঅফে) তিনি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প–সমর্থিত প্রার্থীকে হারিয়ে দিয়েছেন।

ট্রাম্পের শক্ত ঘাঁটি ফ্লোরিডার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত মায়ামি হিস্পানিক অধ্যুষিত একটি শহর।

মঙ্গলবার ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার এক ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যে সিএনএন এবং অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) আইলিন হিগিনসের বিজয়ী হওয়ার কথা জানায়। মায়ামি-ডেড কাউন্টির সাবেক এই কমিশনার সে সময় তাঁর রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বী এমিলিও গঞ্জালেসের থেকে ১৮ শতাংশ পয়েন্ট ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন।

মায়ামির মেয়র নির্বাচন সাধারণত দেশব্যাপী খুব একটা মনোযোগ পায় না। আনুষ্ঠানিকভাবে এটি একটি দলনিরপেক্ষ স্থানীয় নির্বাচন।

কিন্তু এ বছর মায়ামির মেয়র নির্বাচন জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কারণ, এটি ট্রাম্পের রাজনৈতিক ঘাঁটির মধ্যে ভোটারদের মনোভাব পরীক্ষা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল।

শুধু তাই নয়, তিনি মায়ামির প্রথম নারী মেয়র হতে চলেছেন। ১৯৯০–এর দশকের পর হিগিনসই প্রথম কোনো মেয়র প্রার্থী, যিনি হিস্পানিক জনগোষ্ঠীর বাইরের এবং নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন।

হিগিনসের বড় ব্যবধানে জয় গত মাসের একাধিক নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের জয়ের ধারাকে আরও শক্তিশালী করেছে।

২০২৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ডেমোক্র্যাটদের জয়ের এই ধারা কংগ্রেসে ট্রাম্পের দল রিপাবলিকান পার্টির একচেটিয়া আধিপত্য বজায় রাখার সম্ভাবনাকে কমিয়ে দিচ্ছে।

রিপাবলিকানদের জন্য ভোটের এই ফলাফল উদ্বেগেরও বটে। ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্প ডেমোক্র্যাটদের থেকে হিস্পানিক সমর্থন কেড়ে নিয়েছিলেন। এখন সে সমর্থন দুর্বল হয়ে গেছে কি না, এ প্রশ্ন দলটির উদ্বেগ বাড়াচ্ছে।

৬১ বছর বয়সী হিগিনস ১৯৯৭ সালের পর প্রথম ডেমোক্র্যাট, যিনি মায়ামির মেয়র নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। সেবার মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন হাভিয়ের সুয়ারেজ, যিনি বর্তমান রিপাবলিকান মেয়র ফ্রান্সিস সুয়ারেজের বাবা।

প্রায় ৪ লাখ ৮৭ হাজার বাসিন্দার শহর মায়ামির সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী হিস্পানিক। এটি মায়ামি-ডেড কাউন্টির অংশ।

মায়ামি মেয়র নির্বাচনে প্রথম দফা ভোট হয় গত ৪ নভেম্বর। হিগিনস ৩৬ শতাংশ ভোট পেয়ে প্রথম হন, ১৮ শতাংশ ভোট নিয়ে তাঁর পরেই ছিলেন গঞ্জালেস। কিন্তু কোনো প্রার্থী সরাসরি জয় নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাননি। এ কারণে ভোট রানঅফে গড়ায়।

বাইরে বের হন এবং এমিলিওর জন্য ভোট দিন, তিনি কখনো আপনাদের হতাশ করবেন না!
ডোনাল্ড ট্রাম্প, মার্কিন প্রেসিডেন্ট

হিগিনস বা ৬৮ বছর বয়সী সাবেক সিটি ম্যানেজার ও অবসরপ্রাপ্ত মার্কিন সেনা কর্নেল গঞ্জালেস কেউ–ই শুরুতেই স্পষ্টভাবে দলগত প্রচারণা চালাননি।

কিন্তু বছরের শেষ ভাগে নিউজার্সি ও ভার্জিনিয়ার গভর্নর নির্বাচন, নিউইয়র্ক নগরের মেয়র নির্বাচনসহ আরও কয়েকটি নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের পরপর বিজয়ের পর মায়ামির মেয়র নির্বাচন দেশজুড়ে মনোযোগ পায়।

এরপর গত ১৭ নভেম্বর ট্রাম্প তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে গঞ্জালেসকে সমর্থন জানান এবং মায়ামির ভোটারদের প্রতি ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে লেখেন, ‘বাইরে বের হন এবং এমিলিওর জন্য ভোট দিন। তিনি কখনো আপনাদের হতাশ করবেন না।’

ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কমিটি হিগিনসকে সমর্থন জানিয়ে পাল্টা পদক্ষেপ নেন, কয়েকজন প্রভাবশালী ডেমোক্র্যাটও এতে অংশ নেন।

