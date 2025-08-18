স্যুট ছাড়া হোয়াইট হাউসে গিয়ে তোপের মুখে পড়েছিলেন জেলেনস্কি, এবার কী পরছেন

হোয়াইট হাউসে গত ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে সাধারণ পোশাকে গিয়েছিলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। এ নিয়ে ট্রাম্পসহ মার্কিন কর্মকর্তাদের তোপের মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। তাই এবার সে পথে আর হাঁটছেন না। স্যুট পরেই এবার ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনা করবেন তিনি। এ তথ্য দিয়েছেন জেলেনস্কির ডিজাইনার এলভিরা গাসানোভা।
সংবাদমাধ্যম পলিটিকোকে গাসানোভা বলেন, এবার প্রেসিডেন্ট স্যুট পরবেন। তবে স্যুটটির নকশায় সামরিক ছোঁয়া থাকবে। গাসানোভা বলেন, ‘তিনি এমন একটি অবস্থায় রয়েছেন, যেখানে প্রতিটি খুঁটিনাটি গুরুত্বপূর্ণ—তাঁর চেহারা, মেজাজ, আবেগ। তাই তিনি এমন এক ভাবমূর্তি বেছে নেন, যা তার ভূমিকা এবং বর্তমান সময়ের সঙ্গে সবচেয়ে মানানসই।’
ওয়াশিংটনে স্থানীয় সময় আজ সোমবার বেলা সোয়া একটায় (বাংলাদেশ সময় সোমবার রাত সোয়া ১১টা) এই বৈঠক শুরু হবে। বৈঠকে ট্রাম্পের সঙ্গে থাকবেন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও, হোয়াইট হাউসের চিফ অব স্টাফ সুসি ওয়াইলস, রাশিয়াবিষয়ক বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং ইউক্রেনবিষয়ক বিশেষ দূত কেইথ কেলগ। অপর দিকে জেলেনস্কির সঙ্গে থাকবেন তাঁর চিফ অব স্টাফ আন্দ্রি ইয়ারমাক এবং ইউক্রেনের জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা কাউন্সিলের প্রধান রুস্তম উমেরভ।
জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকের পর স্থানীয় সময় বেলা তিনটা থেকে ইউরোপের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন ট্রাম্প। এই বৈঠকে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, ফিনল্যান্ড, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ন্যাটোর শীর্ষ নেতাদের যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে। তাঁদের দুটি উদ্দেশ্য রয়েছে। একটি হলো ইউক্রেনের প্রতি সংহতি জানানো। অপরটি যুদ্ধ-পরবর্তী ইউরোপের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
এর আগে গত শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা অঙ্গরাজ্যে একটি ঘাঁটিতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেন ট্রাম্প। ওই বৈঠকে একটি চুক্তি হবে বলে ট্রাম্প প্রশাসনের কথাবার্তায় মনে হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সেখানে যুদ্ধ বন্ধের চুক্তির বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।