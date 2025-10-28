যুক্তরাষ্ট্রকে জাপানের ‘সবচেয়ে শক্তিশালী’ মিত্র বললেন ট্রাম্প, দুর্লভ খনিজ নিয়ে চুক্তি সই

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রকে জাপানের সবচেয়ে শক্তিশালী মিত্র বলে উল্লেখ করেছেন। আজ মঙ্গলবার জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচির সঙ্গে বৈঠকে তিনি এ কথা বলেন। এদিন দুর্লভ খনিজ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে।
চলতি এশিয়া সফরের অংশ হিসেবে মালয়েশিয়া থেকে গতকাল সোমবার ট্রাম্প জাপানের টোকিওতে পৌঁছান। আজ টোকিওতে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে ট্রাম্পকে স্বাগত জানান তাকাইচি। জাপানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার কয়েক দিনের মাথায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে প্রথম মুখোমুখি বৈঠক করেন তিনি।
বৈঠকে তাকাইচিকে ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা সবচেয়ে শক্তিশালী মিত্র। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াটা অত্যন্ত সম্মানের। বিশেষ করে এমন সময়, যখন কিনা আমি মনে করি, আপনি অন্যতম সেরা প্রধানমন্ত্রী হবেন।’
তাকাইচিও দুই দেশের সম্পর্কের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘আমি জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রতার ক্ষেত্রে একটি নতুন সোনালি যুগ দেখতে চাই, যেখানে জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশই আরও শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ হবে।’
জাপানের পর দক্ষিণ কোরিয়ায় যাবেন ট্রাম্প। সেখানে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হবে। বৈঠক বিশ্বের দুই প্রধান অর্থনীতির মধ্যে চলমান বাণিজ্যযুদ্ধকে কিছুটা প্রশমিত করতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। চীনের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি শুল্ক আরোপকে কেন্দ্র করে ওই বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু হয়।
তাকাইচির সঙ্গে বৈঠক ছাড়াও ট্রাম্প আজ ইউএসএস জর্জ ওয়াশিংটন নামের বিমানবাহী জাহাজে বক্তৃতা দেবেন। জাহাজটি ইয়োকোসুকা শহরে যুক্তরাষ্ট্রের নৌঘাঁটিতে নোঙর করা আছে। ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে তাঁর এক নৈশভোজেও অংশ নেওয়ার কথা আছে। এ আয়োজনে গাড়ি প্রস্তুতকারী কোম্পানি টয়োটার চেয়ারম্যান উপস্থিত থাকবেন বলে মনে করা হচ্ছে।
এদিকে হোয়াইট হাউস বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান আজ একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। গুরুত্বপূর্ণ দুর্লভ খনিজ উপাদান সরবরাহ নিশ্চিত করতে এ চুক্তি হয়েছে।
হোয়াইট হাউস আরও বলেছে, জাপানের প্রধানমন্ত্রী তাকাইচি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন দেবেন। গত জানুয়ারিতে ক্ষমতায় ফেরার পর থেকে ট্রাম্প নোবেল পুরস্কার পাওয়ার ব্যাপারে বিশ্বনেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছেন। ট্রাম্প দাবি করছেন যে তিনি বিশ্বের কয়েকটি সংঘাতের অবসান করেছেন।