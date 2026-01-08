যুক্তরাষ্ট্র ৬৬ আন্তর্জাতিক সংস্থা ছাড়ছে, ঘোষণা ট্রাম্পের

জাতিসংঘের সংস্থাসহ বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
গত বুধবার তিনি এ ঘোষণা দিয়ে বলেন, ‘এসব সংস্থা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের বিপরীতে কাজ করে।’
ট্রাম্প যেসব সংস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।সেগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ জলবায়ু চুক্তি ও জাতিসংঘের এমন একটি সংস্থা রয়েছে, যেটি লিঙ্গসমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের পক্ষে কাজ করে।
যেসব সংস্থা থেকে ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, একটি স্মারকে বুধবার সেগুলোর নাম প্রকাশ করা হয়েছে। স্মারকে জাতিসংঘের বাইরের ৩৫টি এবং জাতিসংঘের ৩১টি সংস্থার নাম রয়েছে।
জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর মধ্যে জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনও (ইউএনএফসিসিসি) রয়েছে। অনেকেই এই সংস্থাকে ২০১৫ সালে হওয়া প্যারিস জলবায়ু চুক্তির ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করে থাকে।
যুক্তরাষ্ট্র গত বছর জাতিসংঘের বার্ষিক আন্তর্জাতিক জলবায়ু সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেনি। তিন দশকের মধ্যে প্রথমবার এ ঘটনা ঘটে।
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক পরিবেশবাদী সংগঠন ন্যাচারাল রিসোর্সেস ডিফেন্স কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ও সিইও মনীশ বাপনা বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র হবে ইউএনএফসিসিসি থেকে বের হওয়া প্রথম দেশ।’