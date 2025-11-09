অনুষ্ঠানের মাঝেই ‘ঘুমিয়ে’ পড়লেন ট্রাম্প, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছবি ভাইরাল

হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে চলতি সপ্তাহে এক ঘোষণার সময় ডোনাল্ড ট্রাম্পের চোখ বন্ধ অবস্থার কিছু ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। ছবি দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। ট্রাম্পের সমালোচকেরা এ ছবি ব্যবহার করে প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর কার্যদক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।
গত বৃহস্পতিবার ওজন কমানোর জনপ্রিয় ওষুধগুলোর দাম কমানোর বিষয়ে ওভাল অফিসে এক ঘোষণায় অংশ নেন ট্রাম্প। অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে দেখা যায়, তাঁর চোখ বন্ধ। আবার চোখ খুলে রাখতে হিমশিম খাচ্ছেন কখনো। মাঝেমধ্যে তাঁকে চোখ কচলাতেও দেখা গেছে।
ট্রাম্পের চোখ বন্ধ করে রাখা ছবিগুলো ছড়িয়ে পড়ার পরপর সমালোচনা শুরু হয়। তবে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র টেইলর রজার্স সিএনএনকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট ঘুমাচ্ছিলেন না; বরং তিনি পুরো সময় বক্তব্য দিয়েছেন এবং অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের বহু প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।’
রজার্স আরও বলেন, অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য দুটি ওষুধের দাম কমিয়েছেন। ওষুধগুলো ডায়াবেটিস, হৃদ্রোগ, স্থূলতা ও অন্যান্য সমস্যায় ভোগা মানুষদের সহায়তা করবে। ওষুধগুলোর দাম কমানোয় ভোক্তাদের কোটি কোটি ডলার সাশ্রয় হবে এবং অসংখ্য মার্কিনের জীবন রক্ষা পাবে। কিন্তু ব্যর্থ উদারপন্থী সংবাদমাধ্যম সেটি প্রচার না করে বস্তাপচা গল্প ছড়াচ্ছে।
ট্রাম্প নিয়মিতভাবেই জনসমক্ষে উপস্থিত হন এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে দীর্ঘ প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন। তাঁর সহকারী ও মন্ত্রিসভার সদস্যরা প্রায়ই তাঁর উদ্যমের প্রশংসা করেন এবং বলেন, ট্রাম্প সব সময় ফোনকল ও খুদে বার্তার মাধ্যমে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন।
বৃহস্পতিবারের ওই অনুষ্ঠানের আগের দিন ট্রাম্প মায়ামিতে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এক ঘণ্টার বেশি সময় অর্থনীতি নিয়ে ভাষণ দেন। গত মাসের শেষ দিকে তিনি এশিয়ার তিন দেশ সফর শেষে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরেছেন।
যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বয়স্ক প্রেসিডেন্ট হিসেবে দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ট্রাম্প। শুরু থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলেছেন সমালোচকেরা।
৭৯ বছর বয়সী ট্রাম্প গত মাসে জানান, তিনি ওয়াল্টার রিড ন্যাশনাল মিলিটারি মেডিকেল সেন্টারে শারীরিক পরীক্ষার অংশ হিসেবে একটি এমআরআই করিয়েছেন। তবে কেন, তা জানাননি।
গত গ্রীষ্মে হোয়াইট হাউস জানিয়েছিল, চিকিৎসকেরা ট্রাম্পের পায়ের ফোলা পরীক্ষা করে শিরাজনিত একটি শারীরিক সমস্যা শনাক্ত করেছেন।