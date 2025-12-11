যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসম্যান র‍্যান্ডি ফাইন
যুক্তরাষ্ট্র

আগে ফিলিস্তিনিদের নিশ্চিহ্ন করা উচিত: লাগামহীন বক্তব্য ট্রাম্পের মিত্র র‍্যান্ডি ফাইনের

আল–জাজিরা

ফিলিস্তিনি জনগণকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য র‍্যান্ডি ফাইন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মিত্র ফাইন দম্ভ করে আরও বলেছেন, এ জন্য তাঁকে ইসলামবিদ্বেষী বলা হলেও তিনি পরোয়া করেন না।
এর আগেও অনেকবার ইসলামবিদ্বেষী ও ফিলিস্তিনবিরোধী মন্তব্য করেছেন ফাইন। গত মঙ্গলবার কংগ্রেসে এক শুনানিতে ফাইন বলেন, বসতি স্থাপনকারীদের ওপর ‘বর্ণবৈষম্যমূলক’ নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণে অধিকৃত পশ্চিম তীরের কয়েকটি এলাকায় ইসরায়েলিরা যেতে পারেন না।

তবে বাস্তবতা হলো, ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীই নিরাপত্তার কারণে অধিকৃত পশ্চিম তীরে বসতি স্থাপনকারীদের ফিলিস্তিনি শহরগুলোতে প্রবেশ না করতে সতর্কতামূলক সাইন টানিয়ে রাখে। ফিলিস্তিনিদের এই ভূখণ্ডটির নিয়ন্ত্রণ ইসরায়েলি সেনাদের হাতে।

ইসরায়েলি বাহিনীর সুরক্ষায় থেকে সশস্ত্র ইহুদি অবৈধ বসতি স্থাপনকারীরাই বরং ফিলিস্তিনি গ্রামগুলো দখল ও লুটপাট করে। চলতি বছরে অন্তত দুজন মার্কিন নাগরিক বসতি স্থাপনকারীদের হামলায় নিহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার কংগ্রেসে শুনানিতে যুক্তরাষ্ট্রের জায়নবাদী সংগঠনের প্রেসিডেন্ট মর্টন ক্লেইনকে ফাইন প্রশ্ন করেন, ‘যখন আপনাকে এমন মানুষদের মুখোমুখি হতে হয়, যারা প্রতিনিয়ত ইসরায়েল রাষ্ট্রের ধ্বংস কামনা করে, “ইহুদিরা এখানে প্রবেশ করতে পারবে না”, “আমরা ইহুদিমুক্ত হতে চাই”—এমন সাইন দেখতে কারই–বা ভালো লাগতে পারে, এমন অবস্থায় আপনি কীভাবে শান্তি আনবেন?’

এরপর ক্লেইনকে পরামর্শের সুরে ফাইন আরও বলেন, ‘এ পরিস্থিতিতে আপনি কীভাবে একটি দীর্ঘমেয়াদি সমাধানে আসবেন? নাকি আমাদের অন্য কোনো পথ বেছে নিতে হবে?’

জবাবে ক্লেইন বলেন, ইসলামের একটি সংস্কারের ভেতর দিয়ে যাওয়া এবং ইসরায়েলকে একটি ইহুদি রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এ নিয়ে কেউ কথা বলতে চায় না। ইসলামবিদ্বেষী হিসেবে চিহ্নিত হতে পারেন, এই ভয় পান।

 র‍্যান্ডি ফাইন, কংগ্রেসম্যান

এ পর্যায়ে ক্লেইনকে থামিয়ে ফাইন তাঁকে বলে ওঠেন, ‘আমি এসবে ভয় পাই না।’
ফ্লোরিডার একটি আসন থেকে কংগ্রেস সদস্য হয়েছেন ফাইন। রিপাবলিকান এই নেতা আরও বলেন, ‘যারা আপনার ধ্বংস কামনা করে, তাদের সঙ্গে কীভাবে শান্তিতে আসা যায়—আমি জানি না। আমার মনে হয়, আপনি আগে তাদের নিশ্চিহ্ন করুন।’

