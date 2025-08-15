রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে করমর্দন করছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। জয়েন্ট বেস এলমেনডর্ফ–রিচার্ডসন, অ্যাঙ্কোরেজ, আলাস্কা, যুক্তরাষ্ট্র ১৫ আগস্ট ২০২৫
যুক্তরাষ্ট্র

ট্রাম্প ও পুতিনের শারীরিক ভাষায় উষ্ণতার প্রকাশ

রয়টার্স

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন একে অপরকে পুরোনো বন্ধুর মতো অভিনন্দন জানালেন। শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কার এলমেনডর্ফ–রিচার্ডসন সামরিক ঘাঁটিতে তাদের এই অভ্যর্থনাকে উষ্ণ বললে কিছুটা খাটো করা হবে।

দুই নেতা করমর্দন করলেন এবং একে অন্যের বাহু স্পর্শ করলেন, যেন প্রকাশ্যে পরস্পরের প্রতি আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।

ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য বিশ্বের অনেক দেশে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিবেচিত হলেও পুতিন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে পা রেখেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আমন্ত্রণে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাতে তাঁকে হাস্যোজ্জ্বল দেখা গেছে।

যুদ্ধের মধ্যে ইউক্রেন থেকে শত শত শিশুকে রাশিয়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্য পুতিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি)।

তবে রাশিয়া যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত প্রতিষ্ঠার চুক্তিতে সই না করা ক্রেমলিন ওই গ্রেপ্তারি পরোয়ানাকে অকার্যকর আখ্যায়িত করে আসছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরে রুশ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথা জোরেশোরে বলে আসছেন। সম্প্রতি তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ না করলে মস্কোকে পরিণতি ভোগ করতে হবে। অবশ্য তেমন কিছু এখনো করেননি তিনি।

