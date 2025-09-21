বিশ্বের সবচেয়ে বড় পিচ ফল

লালচে কমলা রঙের রসালো ফল পিচ। একটি পিচ সাধারণত ১৫০ থেকে ২০০ গ্রাম ওজনের হয়। মাঝেমধ্যে দু-একটির ওজন ২৫০ গ্রামের বেশি হয়ে থাকে। তাই বলে প্রায় ৮২৯ গ্রাম ওজনের পিচ!
বেশ বড় আকারের এই পিচ জন্মেছে যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ার একটি বাগানে। বাগানটি ভার্জিনিয়ার ক্রোজে, নাম চিলস পিচ অর্চাড।
বাগান কর্তৃপক্ষ বলেছে, রেকর্ড গড়ার জন্য পরিকল্পনা করে বা গাছের খুব যত্নআত্তি করে তাঁরা পিচ ফলিয়েছে, বিষয়টা এমন নয়; বরং প্রাকৃতিকভাবে এ বছর উপযুক্ত আবহাওয়া সেটিকে এতটা বড় হতে সাহায্য করেছে।
এ মাসের শুরুতে বাগান থেকে ওই পিচ পাড়া হয়। সেটির আকার বাগান কর্তৃপক্ষকে বেশ অবাক করেছিল। এ জন্য তারা সেটির ওজন দেয়। ফলটির ওজন হয় ১ দশমিক ৮৩ পাউন্ড বা ৮২৮ দশমিক ৫ গ্রাম।
এত ওজন দেখে প্রথমবার তাদের মাথায় ঢুকে এটি কি বিশ্ব রেকর্ড হতে পারে।
বিশাল আকারের পিচটি জন্মেছে হেনরি চিলসের বাগানে। তিনি স্থানীয় একটি টেলিভিশন চ্যানেলকে বলেন, ‘আমরা জেনেবুঝে পরিকল্পনা করে সবচেয়ে বড় পিচ ফলানোর চেষ্টা করিনি। শুধু এ বছর যে আবহাওয়া ছিল, তা আমাদের খুব ভালোভাবে সহায়তা করেছে। এ কারণে বাগানে একটি বিশাল পিচ বেড়ে উঠেছে।’
হেনরি পিচটির নাম দেন ‘পিএফ-২৭এ’। সবচেয়ে বেশি ওজনের পিচের স্বীকৃতি চেয়ে এরপর তাঁরা গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।
১০ সেপ্টেম্বর গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ পিএফ-২৭একে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ওজনের পিচের স্বীকৃতি দেয়।
আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পাওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে বাগান কর্তৃপক্ষ লিখেছেন, ‘এখন এটা আনুষ্ঠানিক। আমরা এখন বিশ্বের সবচেয়ে ওজনদার পিচ ফলানোর রেকর্ডের মালিক।’
পোস্টে আরও বলা হয়, ‘এত বিশাল আকারের ফলটি জন্মানোর জন্য হেনরি চিলসকে অভিনন্দন। আর তাদের স্বীকৃতির জন্য গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসকেও আমাদের ধন্যবাদ।’