মাদক পাচারকারী আরও একটি জাহাজে হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, দাবি ট্রাম্পের

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র তাদের সাউদার্ন কমান্ডের আওতাধীন এলাকায় চলাচল করা একটি জাহাজে হামলা চালিয়েছে। তাঁর দাবি, জাহাজটি মাদক বহন করছিল। গতকাল শুক্রবার এমন দাবি করেন তিনি।
দক্ষিণ ক্যারিবীয় অঞ্চলে বিপুলসংখ্যক মার্কিন সেনা মোতায়েনের মধ্যে এ হামলার ঘটনা ঘটল। মাদক বহন করা জাহাজ সন্দেহে যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় হামলার ঘটনা এটি। ট্রাম্প প্রশাসন ওই এলাকায় ১০টি যুদ্ধবিমান পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। গত শনিবার পুয়ের্তো রিকোতে পাঁচটি এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান অবতরণ করতে দেখা গেছে।
গতকাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন, তাঁর নির্দেশে পেন্টাগন ওই হামলা চালিয়েছে। এতে জাহাজে থাকা তিন মাদকসন্ত্রাসী নিহত হয়েছেন।
ট্রাম্প আরও লিখেছেন, ‘গোয়েন্দা তথ্যে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে জাহাজটি অবৈধ মাদক পাচার করছিল এবং এটি মাদক পাচারের জন্য পরিচিত একটি পথ ধরে চলছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল মার্কিন নাগরিকদের বিষপ্রয়োগ করা।’
ইউএস সাউদার্ন কমান্ড (সাউথকম) দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলের মোট ৩১টি দেশকে নিরাপত্তা সহযোগিতা দিয়ে থাকে।
ট্রাম্প তাঁর দাবির বিষয়ে কোনো প্রমাণ দেননি। তবে তিনি উড়োজাহাজ থেকে ধারণ করা এক মিনিটের একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। সেখানে পাশাপাশি দুটি ভিডিও রাখা হয়েছে। দুটিই জাহাজের ভিডিও। একটি ভিডিও রঙিন ও আরেকটি সাদা-কালো।
ভিডিওর শুরুতে জাহাজটিকে চলতে দেখা যায়। ভিডিওর মাঝামাঝি এসে দেখা যায়, জাহাজটিতে অন্তত একটি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটি বিস্ফোরিত হয়। ভিডিওর শেষ অংশে দেখা যায়, ভাসমান জাহাজটিতে আগুন জ্বলছে।
জাহাজটি কোথা থেকে ছেড়ে এসেছিল কিংবা হামলাটি ঠিক কোথায় চালানো হয়েছে, সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট করে জানা যায়নি।
এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান ছাড়াও বর্তমানে ওই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত সাতটি যুদ্ধজাহাজ ও একটি পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন মোতায়েন রয়েছে।
চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী দক্ষিণ ক্যারিবীয় সাগরে আরেকটি হামলা চালিয়েছিল। ভেনেজুয়েলার একটি কথিত মাদক চক্রের যুক্তরাষ্ট্রগামী জাহাজকে লক্ষ্য করে ওই হামলা চালানো হয়।
যুক্তরাষ্ট্রের আইনপ্রণেতারা সরকারের কাছে এ ধরনের কর্মকাণ্ডের যৌক্তিকতা জানতে চাইলেও ট্রাম্প প্রশাসন প্রথম দুটি হামলা সম্পর্কে খুবই সীমিত তথ্য দিয়েছে। ট্রাম্পের দাবি, ২ সেপ্টেম্বর প্রথম যে জাহাজটিতে হামলা চালানো হয়, সেটিতে ভেনেজুয়েলার অপরাধী চক্র ত্রেন দে আরাগুয়ার সদস্যরা ছিলেন।
ভেনেজুয়েলা সরকার বলছে, দেশকে মাদকের হাত থেকে রক্ষায় তারা হাজার হাজার সেনা মোতায়েন করেছে। ত্রেন দে আরাগুয়ার জাহাজে হওয়া ওই হামলার ঘটনায় কেউ মারা যাননি।
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো বারবার যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন যে তারা তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করছে। ওয়াশিংটন গত মাসে মাদুরোর গ্রেপ্তার–সংক্রান্ত তথ্য দেওয়ার জন্য পুরস্কার দ্বিগুণ করে পাঁচ কোটি ডলার নির্ধারণ করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে মাদক পাচার ও অপরাধী চক্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা থাকার অভিযোগ আনা হয়েছে। তবে মাদুরো সে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।
চলতি মাসের শুরুতে পুয়ের্তো রিকোর কাছে এক যুদ্ধজাহাজে থাকা সেনা ও নাবিকদের উদ্দেশ করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ বলেন, তাঁরা (ওই সেনারা) ক্যারিবীয় এলাকায় প্রশিক্ষণের জন্য মোতায়েন হননি; বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ মাদকবিরোধী অভিযান চালাতে তাঁদের সেখানে পাঠানো হয়েছে।
সন্দেহজনক জাহাজ জব্দ ও ক্রুদের আটক না করে হামলা চালিয়ে সেটি ধ্বংস করে দেওয়ার ঘটনা অস্বাভাবিক। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের আওতায় যুদ্ধ ঘোষণা করার ক্ষমতা কংগ্রেসের। তবে প্রেসিডেন্টরা সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। যুক্তরাষ্ট্রের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল থেকে নির্বাচিত হওয়া প্রেসিডেন্টদের কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়াই বিদেশে সামরিক অভিযান চালাতে দেখা গেছে।
বিশেষজ্ঞ ও মানবাধিকার সংস্থাগুলো এসব হামলার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।