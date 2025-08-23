নিউইয়র্কে পর্যটকবাহী বাস দুর্ঘটনায় নিহত ৫

যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম নিউইয়র্কের গুরুত্বপূর্ণ একটি মহাসড়কে পর্যটকবাহী বাস দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্য পুলিশ এ তথ্য জানিয়েছে।
পুলিশ বলেছে, দুর্ঘটনায় পড়া বাসটি যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা সীমান্তের নায়াগ্রা ফলস থেকে নিউইয়র্ক সিটিতে ফিরছিল। পথে ‘নিউইয়র্ক স্টেট থ্রুওয়ে’তে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটি উল্টে যায়। দুর্ঘটনার শিকার বেশির ভাগ যাত্রী ভারত, চীন ও ফিলিপাইনের পর্যটক।
নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকল জানিয়েছেন, স্থানীয় কর্মকর্তারা দুর্ঘটনার শিকার পর্যটকদের উদ্ধার ও সহায়তায় কাজ করছেন।
বাফেলো শহর থেকে প্রায় ৩০ মাইল (৪৮ কিলোমিটার) পূর্বে পেমব্রোক শহরের কাছে গতকাল শুক্রবার দুপুরের পর এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে অ্যাম্বুলেন্স ও চিকিৎসায় সহায়ক হেলিকপ্টার পাঠানো হয়।
প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানিয়েছিল, নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে একটি শিশু রয়েছে। পরে তারা তথ্যটি সঠিক নয় বলে জানিয়েছে।
বাসটিতে ৫২ জন আরোহী ছিলেন। তাঁদের বয়স ১ থেকে ৭৪ বছরের মধ্যে বলে পুলিশ জানিয়েছে।
পুলিশ আরও জানিয়েছে, দুর্ঘটনার সময় কিছু যাত্রী বাস থেকে ছিটকে পড়েন। ধারণা করা হচ্ছে, তাঁদের অধিকাংশই সিটবেল্ট পরা ছিলেন না। অন্য যাত্রীরা কয়েক ঘণ্টা বাসটির ভেতরে আটকে ছিলেন।
এক সংবাদ সম্মেলনে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্য পুলিশের ট্রুপ কমান্ডার মেজর আন্দ্রে রে বলেন, ‘দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এ মুহূর্তে যান্ত্রিক ত্রুটি ও চালকের অক্ষমতা—এগুলো দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ বলে মনে করা হচ্ছে না।
পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত চলছে ও বাসচালক তাতে সহযোগিতা করছেন। এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।
নায়াগ্রা জলপ্রপাত থেকে প্রায় ৪০ মাইল দূরে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এ জলপ্রপাত পর্যটকদের কাছে একটি জনপ্রিয় ভ্রমণস্পট।
পুলিশ জানায়, বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের মাঝের বিভাজকে উঠে গিয়ে একটি খাদে পড়ে।
দুর্ঘটনার সময় বাসে একাধিক শিশু ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ।