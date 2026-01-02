বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে হামলার পরিকল্পনা রুখে দেওয়ার দাবি যুক্তরাষ্ট্রের

যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্যের এক ব্যক্তি ইসলামিক স্টেট (আইএসআইএস) দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বর্ষবরণের অনুষ্ঠানে ছুরি ও হাতুড়ি ব্যবহার হামলার পরিকল্পনা করেছিলেন। ওই হামলার চেষ্টা প্রতিহত করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় শুক্রবার দেশটির আইন মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে এ কথা জানিয়েছে।
বিবৃতি অনুযায়ী, নর্থ ক্যারোলাইনার মিন্ট হিলের বাসিন্দা ১৮ বছর বয়সী ক্রিশ্চান স্টারডিভ্যান্টের বিরুদ্ধে একটি বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠনকে সরঞ্জাম দিয়ে সহায়তা দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে।
স্টারডিভ্যান্ট এখনো এসব অভিযোগে নিজের দোষ স্বীকার বা অস্বীকার করে কোনো আবেদন করেননি।
বিবৃতিতে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার (এফবিআই) সদস্যরা স্টারডিভ্যান্টের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ‘নববর্ষ ২০২৬ সালে হামলা’ শিরোনামের হাতে লেখা একটি নথি উদ্ধার করেন। সেখানে ২০ জনের মতো ব্যক্তিকে ছুরিকাঘাত করা এবং উদ্ধারকাজে ঘটনাস্থলে পৌঁছানো পুলিশ সদস্যদের ওপর হামলার পরিকল্পনার কথা উল্লেখ ছিল।