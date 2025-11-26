হোয়াইট হাউসের কাছে ন্যাশনাল গার্ডের দুই সদস্য গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর আইন-প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের তৎপরতা। ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র, ২৬ নভেম্বর, ২০২৫
হোয়াইট হাউসের কাছে ন্যাশনাল গার্ডের দুই সদস্য গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর আইন-প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের তৎপরতা। ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র, ২৬ নভেম্বর, ২০২৫
যুক্তরাষ্ট্র

হোয়াইট হাউসের কাছে ন্যাশনাল গার্ডের দুই সদস্যকে গুলি

বিবিসি

যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে হোয়াইট হাউসের কাছে ন্যাশনাল গার্ডের দুই সদস্যকে গুলি করা হয়েছে। এ ঘটনায় একজন সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়েছে। স্থানীয় সময় বুধবার দুপুরে হামলার ঘটনা ঘটে।

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার (এফবিআই) পরিচালক ক্যাশ প্যাটেল সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ওই দুই সদস্যের অবস্থা গুরুতর। এই হামলার তদন্ত কেন্দ্রীয় ও স্থানীয়ভাবে হবে। বিষয়টিকে আইন-প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের ওপর হামলা হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

এর আগে ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার গভর্নর প্যাট্রিক মরিসি জানিয়েছিলেন, ন্যাশনাল গার্ডের আহত ওই দুই সদস্য মারা গেছেন। পরে জানা যায়, তাঁরা বেঁচে আছেন। তবে অবস্থা সংকটাপন্ন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, সন্দেহভাজন হামলাকারীকে আটক করা হয়েছে। তিনি গুরুতরভাবে আহত অবস্থায় রয়েছেন।

ওয়াশিংটন ডিসি মেট্রোপলিটন পুলিশের কর্মকর্তা জেফ্রি ক্যারল জানান, হামলাকারী একজনই। ঘটনাস্থলেই তাঁকে গুলিবিদ্ধ করা হয়েছে। তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

আরও পড়ুন