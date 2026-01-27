আইসিই বিতর্কে মিনেসোটায় গভর্নর নির্বাচনে দলীয় প্রাইমারি থেকে সরে দাঁড়ালেন রিপাবলিকান নেতা

যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যে গভর্নর পদে দলীয় প্রাইমারি বা বাছাই নির্বাচনের দৌড় থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন রিপাবলিকান দল থেকে মনোনয়নপ্রত্যাশী আইনজীবী ক্রিস ম্যাডেল। তাঁর অভিযোগ, কঠোর অভিবাসন নীতির প্রয়োগকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে দুই মার্কিন নাগরিক নিহত হওয়ার পর ফেডারেল কর্তৃপক্ষ মিনেসোটার বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক প্রচার চালাচ্ছে।
গতকাল সোমবার ম্যাডেল দলীয় বাছাইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন। ম্যাডেলের এই ঘোষণা মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে কঠোর অভিবাসন নীতির প্রয়োগ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর দল রিপাবলিকান পার্টির উত্তেজনা বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিচ্ছে।
ট্রাম্পের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের (আইসিই, যা আইস নামে পরিচিত) কর্মকর্তাদের সঙ্গে বারবার জনগণের সংঘর্ষ এবং মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। মিনেসোটাতেই ৭ জানুয়ারি রেনি গুড নামে এক নারী এবং গত শনিবার অ্যালেক্স প্রেটি নামে ৩৭ বছর বয়সী এক ব্যক্তি আইসিইর গুলিতে নিহত হন।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক ভিডিও পোস্টে ম্যাডেল বলেন, ‘আমি যেমন আমাদের অঙ্গরাজ্যের মানুষদের ওপর ন্যাশনাল রিপাবলিকানদের প্রতিশোধমূলক কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করতে পারি না, তেমনি আমি এমন একটি দলের সদস্য হিসেবেও নিজেকে গণ্য করতে পারি না, যারা এ ধরনের কাজ করবে।’
জাতীয় পর্যায়ের নেতাদের কারণে এ বছর নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে তাঁর জেতার সম্ভাবনা প্রায় শেষ হয়ে গেছে বলেও মনে করেন এই নেতা।
ম্যাডেল বলেন, ‘ন্যাশনাল রিপাবলিকানরা মিনেসোটাজুড়ে কোনো নির্বাচনে একজন রিপাবলিকান প্রার্থীর জেতা প্রায় অসম্ভব করে দিয়েছেন।’
নভেম্বরের ওই নির্বাচনকে সামনে রেখে আগামী ১১ আগস্ট রিপাবলিকান দলের দলীয় প্রাইমারি অনুষ্ঠিত হবে। রিপাবলিকান মিনেসোটা হাউসের স্পিকার লিসা ডেমুথ, অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধি ক্রিস্টিন রবিন্স এবং অঙ্গরাজ্যের সাবেক সিনেটর স্কট জেনসেনসহ ১০ জনের বেশি নেতা দলীয় প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন।