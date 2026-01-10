হোয়াইট হাউসে ট্রাম্প দেখালেন ‘মনিকা কক্ষ’

মনিকা লিউনস্কি
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি হোয়াইট হাউসের সংস্কার করেছেন। এ জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে বলেও জানা গেছে। সেখানে একটি কক্ষকে ‘মনিকা কক্ষ’ বলে দেখালেন তিনি।

গত বুধবার নিউইয়র্ক টাইমসকে একটি সাক্ষাৎকার দেন ট্রাম্প। সাক্ষাৎকার শেষে সাংবাদিকদের হোয়াইট হাউসের ভেতরটা ঘুরিয়ে দেখান তিনি। যেখানে সংস্কার হচ্ছে, সেখানে সাংবাদিকদের তিনি নিয়ে যান।

নিউইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিকেরা যে কক্ষগুলো দেখেছেন, এর মধ্যে প্রেসিডেন্টের কার্যালয় ওভাল অফিসের পাশের একটি ছোট কক্ষ ছিল। যেটিকে প্রেসিডেন্ট উপহার রাখার ছদ্ম কক্ষে রূপান্তর করেছেন।

সাবেক প্রেসিডেন্টদের আমলে এটি ব্যক্তিগত অধ্যয়নকক্ষ হিসেবে ব্যবহার করা হতো। তবে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের আমলে এখানে মনিকা লিউনস্কির সঙ্গে তাঁর একটি ঘটনার পর কক্ষটি ব্যাপকভাবে আলোচনায় আসে। সেই দিকে ইঙ্গিত করেই ট্রাম্প এটিকে ‘মনিকা কক্ষ’ বলে তুলে ধরেন।

১৯৯৫ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত হোয়াইট হাউসে শিক্ষানবিশ কর্মী হিসেবে কাজ করেন মনিকা লিউনস্কি। সে সময় প্রেসিডেন্ট ছিলেন বিল ক্লিনটন। তাঁর সঙ্গে ২২ বছর বয়সী ওই তরুণীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা শারীরিক সম্পর্কেও গড়ায়। একপর্যায়ে বিষয়টি ফাঁস হয়ে গেল বিল ক্লিনটন তা অস্বীকার করেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্প

মিথ্যা কথা বলায় অভিশংসনের মুখে পড়তে হয়েছিল বিল ক্লিনটনকে। তবে সেই যাত্রায় টিকে যান তিনি। ডেমক্র্যাট এই প্রেসিডেন্ট তাঁর দুই মেয়াদ শেষ করেন। রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী হয়ে ট্রাম্প ২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রথম জয়ী হওয়ার সময় হারিয়েছিলেন বিল ক্লিনটনের স্ত্রী হিলারি ক্লিনটনকে। হিলারি সেবার ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী ছিলেন।

