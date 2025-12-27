যুক্তরাষ্ট্রে তুষারঝড়ে হাজার হাজার ফ্লাইট বাতিল

যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ভয়াবহ তুষারঝড় শুরু হয়েছে। এ কারণে হাজার হাজার ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়েও ছাড়তে পারেনি অনেক ফ্লাইট।
ফ্লাইট ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট ফ্লাইটঅ্যাওয়ারের তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার এক দিনেই যুক্তরাষ্ট্রে ১ হাজার ৬০০ ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। দেরি করে ছেড়েছে ৭ হাজার ৪০০ ফ্লাইট।
জন এফ কেনেডি, নিউইয়র্ক লিবার্টি ও লা গার্ডিয়ার মতো বিমানবন্দরে তুষারঝড়ের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে। এ ছাড়া বোস্টন ও শিকাগো এবং কানাডার টরন্টোতেও তুষারঝড়ের প্রভাব পড়েছে।
স্থানীয় সময় শুক্রবার বিকেল চারটা থেকে শনিবার বেলা একটা পর্যন্ত তুষারঝড়ের সতর্কতা জারি করে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আবহাওয়া দপ্তর (এনডব্লিউএস)। এ সময় নিউইয়র্ক ও দক্ষিণ কনেকটিকাটে ৯ ইঞ্চি পর্যন্ত তুষারপাতের আশঙ্কা রয়েছে।
বেসরকারি জেটব্লু এয়ারওয়েজ ২২৯টি ফ্লাইট বাতিল করেছে। ডেলটা এয়ারলাইনসের বাতিল হয়েছে ২৪১টি ফ্লাইট। রিপাবলিক এয়ারওয়েজ এবং সাউথওয়েস্ট এয়ারলাইনস যথাক্রমে ১৮০ ও ১৫১টি ফ্লাইট বাতিল করেছে। এ ছাড়া আমেরিকান এয়ারলাইনস ও ইউনাইটেড এয়ারলাইনসের প্রায় ১০০টি নির্ধারিত ফ্লাইট বাতিল হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবন্দরগুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া পোস্টে ভ্রমণকারীদের ফ্লাইটের সময়সূচি জানার জন্য এয়ারলাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিয়েছে।
সবচেয়ে ভারী তুষারপাতের আশঙ্কা ছিল স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ছয়টা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত। বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্পর্কে চালকদের সতর্ক করা হয়েছে। জরুরি সরঞ্জামের কিট সঙ্গে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তাঁদের।
নিউইয়র্কের গভর্নর কেথি হোচুল সবাইকে অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এরপরও যদি ভ্রমণ করতে হয়, ‘তাহলে আগে থেকে পরিকল্পনা করুন, ধীরে যান এবং নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য পর্যাপ্ত সময় রাখুন।’