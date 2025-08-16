বৈঠকে পুতিন ‘স্পষ্টভাবে জয়ী’, ট্রাম্প ‘হারেননি’: সাবেক মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টন বলেছেন, আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ‘স্পষ্টভাবে জয়ী’ হয়েছেন। যদিও ইউক্রেন শান্তিচুক্তি নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ‘হেরে যাননি’।
কেবল আবার বৈঠকের প্রতিশ্রুতি ছাড়া প্রায় তিন ঘণ্টার উচ্চপর্যায়ের বৈঠক থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্প আসলে খুব বেশি কিছু পাননি। বোল্টন সিএনএনকে বলেন, ট্রাম্প কিছুই পাননি। কেবল আরও বৈঠকের প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন। অন্যদিকে পুতিন ‘সম্পর্ক পুনর্গঠনে অনেকটা এগিয়ে গেছেন। আমি সব সময়ই মনে করতাম, এটিই তাঁর মূল লক্ষ্য।’
বোল্টন আরও বলেন, ‘তিনি (পুতিন) নিষেধাজ্ঞা থেকে রক্ষা পেয়েছেন এবং কোনো যুদ্ধবিরতির মুখোমুখি তাঁকে হতে হয়নি। পরবর্তী বৈঠকের তারিখও ঠিক হয়নি। জেলেনস্কিকে এসব কিছু এই সংবাদ সম্মেলনের আগে জানানো হয়নি।
যদিও কোনো স্পষ্ট ফলাফল বা দিকনির্দেশনা ছাড়াই বৈঠক শেষ হয়েছে, তবু দুই নেতা একে ‘ফলপ্রসূ’ আখ্যা দিয়েছেন।
ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা এখনো সেখানে পৌঁছাইনি, তবে সেখানে পৌঁছানোর ভালো সুযোগ আছে।’
বোল্টন বৈঠকের সময়কার ট্রাম্পের চেহারা নিয়েও মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ‘আরেকটি বিষয় বলব, আমার মনে হয়েছে ট্রাম্পকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। সত্যিই খুব ক্লান্ত। তিনি হতাশ নন, কিন্তু ক্লান্ত। এর মানে কী হতে পারে, সেটা ভেবে দেখতে হবে।’
ট্রাম্প নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, আলাস্কার বৈঠক ‘খুবই সফল’ হয়েছে। তবে তিনি এখন যুদ্ধবিরতির বদলে সরাসরি একটি শান্তিচুক্তি চান।
ট্রাম্প লিখেছেন, ‘আলাস্কায় দারুণ ও সফল একটি দিন। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক ভালো হয়েছে। এরপর ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ও কয়েকজন ইউরোপীয় নেতার সঙ্গে গভীর রাত পর্যন্ত ফোনে কথা হয়েছে। এতে ন্যাটোর মহাসচিবও ছিলেন। সবার মত ছিল, ভয়াবহ এই যুদ্ধ শেষ করার একমাত্র উপায় হলো সরাসরি একটি শান্তিচুক্তি করা। শুধু যুদ্ধবিরতি যথেষ্ট নয়, কারণ, তা অনেক সময় টেকে না।’
মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, আগামী সোমবার জেলেনস্কি তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন। এরপর নেতারা পুতিনের সঙ্গে একটি বৈঠকের আয়োজন করবেন।