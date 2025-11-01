যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে নতুন কোনো বাণিজ্য আলোচনা হবে না: ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে নতুন করে কোনো বাণিজ্য আলোচনা হবে না বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কানাডার অন্টারিও প্রদেশ থেকে প্রচারিত একটি রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
বিজ্ঞাপনে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে তিনি বলেছেন, ‘শুল্ক বিপর্যয় ডেকে আনে।’
এ বিষয়ে গতকাল শুক্রবার ট্রাম্প বলেন, ওই বিজ্ঞাপনের জন্য কানাডীয় প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি ক্ষমা চেয়েছেন। এরপরও দুই দেশের মধ্যে নতুন করে কোনো বাণিজ্য আলোচনা শুরু হবে না।
ট্রাম্প বলেন, ‘আমি তাঁকে (মার্ক কার্নি) খুব পছন্দ করি। কিন্তু তাঁরা যা করেছেন, তা ভুল ছিল। তিনি বিজ্ঞাপনের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। কারণ, এটি ছিল একটি ভুয়া বিজ্ঞাপন (ভুল তথ্য বা বিভ্রান্তিকর তথ্যসংবলিত বিজ্ঞাপন)।’
এ বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেননি মার্ক কার্নি।
গত সপ্তাহে ট্রাম্প অন্টারিও প্রদেশের ওই বিজ্ঞাপনের কারণে কানাডার সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনা বাতিল করেন এবং দেশটির ওপর অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন।
রিগ্যান রিপাবলিকান পার্টির জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। তিনি ছিলেন মুক্তবাজার ও স্বাধীন বাণিজ্যনীতির সমর্থক। অন্টারিও সরকারের বিজ্ঞাপনে দেখা যায়, রোনাল্ড রিগ্যান বলছেন, বিদেশি পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপ বাণিজ্যযুদ্ধ ডেকে আনে এবং চাকরি হারানোর সংখ্যা বেড়ে যায়।
ট্রাম্প এ বিজ্ঞাপনকে ‘ভুয়া’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল–জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, অন্টারিও রাজ্য সরকারের প্রধান ডগ ফোর্ডের দল রিগ্যানের ভাষণ থেকে কিছু অংশ কেটে বিজ্ঞাপনটি তৈরি করেছে। তবে ব্যবহার করা বক্তব্যগুলো রিগ্যানের মূল ভাষণেরই।
দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য আলোচনায় অগ্রগতির জন্য ডগ ফোর্ড পরে ওই বিজ্ঞাপন সরিয়ে নেন। মার্ক কার্নি বলেছেন, কানাডা আলোচনার জন্য প্রস্তুত।
ঐতিহাসিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র কানাডার সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার। কানাডা প্রায় ৭৫ শতাংশ রপ্তানি পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে পাঠায়। ট্রাম্পের শুল্কনীতির কারণে এ বাণিজ্য ব্যাহত হচ্ছে।