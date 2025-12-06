হাতকড়া পরা অবস্থায় মাইকেল মোরো
হাতকড়া পরা অবস্থায় মাইকেল মোরো
যুক্তরাষ্ট্র

হাতকড়া পরে ২৯ মাইল সাঁতার

নিউইয়র্ক পোস্ট

ভাবুন, দুই হাতে হাতকড়া। এ অবস্থায় পুকুরে সাঁতার কাটাই কষ্টের। কিন্তু তা যদি হয় গভীর আর প্রশস্ত নদীতে, তাহলে অবস্থা কী দাঁড়াবে। তা–ও এক–দুই মাইল নয়, প্রায় ২৯ মাইল। হ্যাঁ, যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ৪৯ বছর বয়সী বাসিন্দা মাইকেল মোরো এ অবিশ্বাস্য কাজটি করেছেন।

গত ৯ সেপ্টেম্বর ম্যানহাটানের দক্ষিণাংশ থেকে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে মোরো পুরো দ্বীপটি চক্কর দিয়েছেন। দুই হাতে হাতকড়া পরে ইস্ট রিভার, হার্লেম আর হাডসন পেরিয়ে ২৮ দশমিক ৫ মাইলের সাঁতার শেষ করেন তিনি। এ জন্য তাঁর সময় লেগেছে ৯ ঘণ্টা ৪১ মিনিট। শরীরের শক্তি বজায় রাখতে সাঁতার চলাকালে মাঝেমধ্যে পানীয় পান করেছেন মোরো।

এই কীর্তির মাধ্যমে মাইকেল মোরো দুটি রেকর্ড করেছেন। স্থান করে নিয়েছেন গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে। একটি হলো—হাতকড়া পরে নদীতে দীর্ঘতম সাঁতার এবং প্রথম ব্যক্তি হিসেবে হাতকড়ায় ম্যানহাটানের চারপাশ ঘোরা।

মোরোর এই সাঁতার ছিল একই সঙ্গে দুঃসাহসিক ও বিপজ্জনক। মোরো যখন সাঁতার কাটছিলেন, তখন প্রয়োজনে সহযোগিতা করার জন্য তাঁর আশপাশে জরুরি সহায়তাকারী একটি দল ছিল।

কিন্তু মোরো ছিলেন অন্য জাতের মানুষ। ছোটবেলা থেকে সাঁতার ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। মোরো বলেন, ফ্রি স্টাইল সাঁতারের কিংবদন্তি ডায়ানা নিয়াড এবং রস এডজলির কীর্তি কয়েক বছর আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর চোখে পড়ে। তখন তিনি নতুন করে সাঁতার শুরুর তাড়না অনুভব করেন।

২০২২ সালে মিসরের শেহাব আল্লাম হাতকড়া পরে ১১ দশমিক ৬ কিলোমিটার সাঁতার কেটেছিলেন। এত দিন পর্যন্ত হাতকড়া পরে সাঁতারের এটাই ছিল সর্বোচ্চ রেকর্ড। মোরো এ রেকর্ড ভাঙলেন।

আরও পড়ুন