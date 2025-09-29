গাজায় শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ‘আমি বেশ আত্মবিশ্বাসী’: ট্রাম্প

ফিলিস্তিনের গাজায় সংঘাত বন্ধে নতুন ২১ দফা পরিকল্পনা নিয়ে হোয়াইট হাউসে বৈঠক শুরু করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। সোমবার বৈঠক শুরুর আগে ট্রাম্প এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে বলেন, গাজায় শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ‘আমি বেশ আত্মবিশ্বাসী।’
ট্রাম্প-নেতানিয়াহুর আলোচিত এই বৈঠকে সাংবাদিকদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি। বৈঠক শেষে তাঁরা মধ্যাহ্নভোজ করবেন। এরপর স্থানীয় সময় বেলা সোয়া একটার দিকে তাঁরা যৌথ সংবাদ সম্মেলন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
আজ ওয়াশিংটনের স্থানীয় সময় বেলা ১১টা তাঁদের বৈঠক শুরুর কথা থাকলেও তা একটু বিলম্বে শুরু হয়েছে। গত জানুয়ারিতে ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর থেকে এ নিয়ে চতুর্থবার যুক্তরাষ্ট্র সফরে গেলেন নেতানিয়াহু।
গত সপ্তাহে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনের ফাঁকে আরব ও মুসলিম নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন ট্রাম্প। তাঁদের সঙ্গে তিনি নতুন ২১ দফার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেন।
সংবাদমাধ্যম দ্য টাইমস অব ইসরায়েল গত শনিবার জানিয়েছে, ২১ দফা প্রস্তাবের একটি অনুলিপি তাদের কাছে এসেছে। একই দিন মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়াশিংটন পোস্টও একই দাবি করে।
ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজা যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব কার্যকরের সঙ্গে সঙ্গে ফিলিস্তিনের উপত্যকাটিতে সব ধরনের সামরিক অভিযান তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করা হবে। যুদ্ধবিরতি কার্যকরের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জীবিত ২০ ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দেওয়া হবে। এর পাশাপাশি ২৪ জিম্মির মরদেহ হস্তান্তর করা হবে।
প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে, যুদ্ধবিরতির অংশ হিসেবে হামাসের যাবতীয় অস্ত্র ধ্বংস করা হবে। যাঁরা ‘শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের’ প্রতিশ্রুতি দেবেন তাঁদের ক্ষমা করে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। আর হামাসের যেসব সদস্য গাজা ছাড়তে চান, তাঁদের নিরাপদে অন্য দেশে যেতে সহায়তা করা হবে।
আল জাজিরা জানিয়েছে, প্রস্তাবটি ইসরায়েল, আরব ও মুসলিম নেতাদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু রোববার হামাস বলেছে, মধ্যস্থতাকারীদের কাছ থেকে তাঁরা প্রস্তাবটি তখনো পায়নি।
আজ ট্রাম্প-নেতানিয়াহুর বৈঠকের আগে হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লেভিট সাংবাদিকদের বলেন, হামাস যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হওয়ার খুব কাছাকাছি আছে। এখন ইসরায়েলের অবস্থান কী হয়, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। লেভিট বলেন, যুদ্ধবিরতি চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য উভয় পক্ষকেই কিছু ছাড় দিতে হবে।
ট্রাম্প কিছুদিন ধরে বলে আসছেন, গাজা যুদ্ধ শিগগিরই শেষ হতে যাচ্ছে। রোববার সন্ধ্যায় নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লেখেন, ‘মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের সবচেয়ে বড় অর্জনের সুযোগ আছে। সবাই বিশেষ কিছু অর্জন করতে ঐক্যবদ্ধ, যা প্রথমবারের মতো ঘটছে। আমরা এটি সম্পন্ন করব।’